محافظ أسوان يضع حجر أساس النادى الإجتماعى لنقابة المهندسين

قام اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، بوضع حجر الأساس للنادى الإجتماعى لنقابة المهندسين، والمبنى الإداري الملحق به بمدينة أسوان الجديدة، وذلك بحضور المهندس طارق النبراوى النقيب العام لمهندسى مصر، والدكتور محمد عباس رئيس نقابة المهندسين الفرعية بأسوان، والمهندس مصطفى سعيد رئيس جهاز مدينة أسوان الجديدة.

وشدد الدكتور إسماعيل كمال على حرصه للمشاركة فى هذه اللحظة المهمة على أرض عاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية، كما أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي لوضع حجر الأساس لفرع نادى نقابة المهندسين بمدينة أسوان الجديدة، إحدى أبرز المجتمعات العمرانية الواعدة ، والتى تمثل نموذجاً حقيقياً لرؤية الدولة فى الجمهورية الجديدة للتوسع العمرانى المتوازن ، وبناء مدن ذكية حديثة توفر حياة كريمة ومستدامة للمواطنين.

وأشار إلى أن نقابة المهندسين كانت ولا تزال شريكاً أصيلاً فى مسيرة البناء والتنمية، ويقع على عاتق أعضائها دور محورى فى تنفيذ المشروعات القومية العملاقة التي تشهدها الدولة المصرية فى مختلف قطاعات العمل العام، ليؤكد ذلك على أن المهندس المصري هو عقل التنمية وركيزته الأساسية، وهو القادر بعلمه وخبرته وإخلاصه على تحويل الرؤى إلى واقع ملموس، وترجمة الخطط إلى إنجازات تخدم الوطن والمواطن ، وتساهم فى تحقيق أهداف رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

وأوضح أن إنشاء فرع لنادى المهندسين بمدينة أسوان الجديدة لا يمثل مجرد إضافة خدمية أو إجتماعية ، بل يُعد منصة مهمة لدعم التواصل المهني، وتنمية القدرات ، وتعزيز روح الإنتماء، وتوفير بيئة ملائمة للإبداع والابتكار بما ينعكس إيجاباً على مستوى الأداء الهندسي والتنفيذى بالمشروعات الجارية والمستقبلية داخل المحافظة.

وقدم النقيب العام لمهندسى مصر شكره لمحافظ أسوان للجهود المبذولة بكافة قطاعات العمل للنهوض بهذه المحافظة العريقة ، مشيداً بالتعاون البناء والذى أثمر عن وضع حجر الأساس لفرع نادى نقابة المهندسين على مسطح 7432 م2 ، مخصص منها موقع لإقامة نادى إجتماعى، وآخر لإقامة نشاط إداري ليتيح ذلك الفرصة الكاملة أمام مهندسي أسوان للإستمتاع بالبانوراما الجمالية بمدينة أسوان الجديدة.

وفى نفس السياق، قدم رئيس النقابة الفرعية شكره لمحافظ أسوان على الاهتمام المتواصل لمنظومة العمل بالنقابة، مقدماً شكره أيضاً للنقيب العام للمشاركة فى هذا اليوم المتميز.

وفى نهاية حفل وضع حجر الأساس، قام النقيب العام لمهندسي مصر بإهداء درع النقابة لمحافظ أسوان تقديراً على دعمه الكامل لجهود النقابة وخدمة المجتمع الأسوانى.