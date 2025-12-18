بالصور- سيدات كفر الشيخ إبراهيم يتصدرن المشهد الانتخابي بالقليوبية

شهدت قرية كفر الشيخ إبراهيم التابعة لمركز بنها بمحافظة القليوبية مشهدًا حضاريًا لافتًا، حيث تصدرت سيدات القرية مشهد المشاركة في جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، واصطففن في طوابير أمام اللجان الفرعية.

وتابع المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، انتظام سير العملية الانتخابية في اليوم الثاني والأخير من جولة الإعادة، وذلك من خلال غرفة عمليات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة. واطمأن المحافظ، من خلال التواصل مع رؤساء المدن والمراكز، على فتح جميع اللجان في مواعيدها المحددة، مؤكدًا انتظام عملية التصويت داخل 397 لجنة فرعية موزعة على 5 دوائر انتخابية بمختلف أنحاء المحافظة.

ووجه المحافظ بتكثيف أعمال النظافة بمحيط المقار الانتخابية، مع توفير المظلات ومقاعد الانتظار للتيسير على المواطنين، خاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، بما يضمن توفير أجواء مناسبة وآمنة للمشاركة في العملية الانتخابية.

كما أصدر محافظ القليوبية تنبيهات مشددة لرؤساء المراكز والمدن بضرورة التواجد الميداني المستمر حتى غلق صناديق الاقتراع، والتأكيد على توفير مصادر طاقة بديلة داخل اللجان تحسبًا لأي طارئ، إلى جانب رفع درجة الاستعداد القصوى بقطاعات المرافق الحيوية، وعلى رأسها المياه والكهرباء والصرف الصحي، لضمان عدم حدوث أي أعطال قد تؤثر على سير العملية الانتخابية، مع التشديد على الالتزام الكامل بالحياد والوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين.

وأكد المهندس أيمن عطية أن غرفة العمليات بالمحافظة تعمل على مدار الساعة لرصد أي معوقات أو شكاوى والتعامل معها بشكل فوري، مشيدًا بحالة الانضباط والهدوء التي تسود اللجان الانتخابية، وموجهًا الدعوة إلى المواطنين لمواصلة المشاركة الإيجابية والإدلاء بأصواتهم عبر صناديق الاقتراع، دعمًا للمسار الديمقراطي واستكمالًا لاستحقاقات المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025.