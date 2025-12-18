إعلان موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول بجامعة بني سويف الأهلية

أعلن الدكتور طارق علي، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف الأهلية، بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي اعتبارًا من 27 ديسمبر الجاري وتستمر حتى 22 يناير المقبل، مع مراعاة إجازات المناسبات الدينية والوطنية والرسمية.

وأكد رئيس الجامعة على تجهيز القاعات واللجان والمعامل بكافة الكليات، واتخاذ الإجراءات التنظيمية والإدارية التي تضمن حسن سير الامتحانات في أجواء من الانضباط والشفافية، مع توفير بيئة مناسبة للطلاب تساعدهم على أداء الامتحانات بسهولة ويسر.

وأشار الدكتور طارق علي إلى التزام الجامعة الكامل باللوائح والقواعد المنظمة للعملية الامتحانية، وتطبيق معايير الجودة وفقًا لتعليمات وزارة التعليم العالي، إلى جانب تقديم الدعم الإداري والفني للطلاب وتيسير الإجراءات بما يخدم مصلحتهم، مع التشديد على الإعلان المسبق والواضح عن جداول الامتحانات ومواعيدها وأماكن انعقادها.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة رشا توفيق، نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية، أنه تم التنسيق مع عمداء القطاعات ومديري البرامج لضمان انتظام أعمال الامتحانات ومتابعة سيرها بشكل مستمر داخل جميع الكليات، مع الاستعداد الكامل للتعامل الفوري مع أي ملاحظات أو تحديات قد تطرأ، بما يحقق الانضباط الكامل ويوفر بيئة آمنة ومناسبة تضمن مصلحة الطلاب وسلامتهم.