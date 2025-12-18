بالصور.. سفيرة الاتحاد الأوروبي في ضيافة نقابة الصحفيين

وزير الثقافة يبحث تعزيز التعاون مع هيئة متاحف قطر.. ويشارك في احتفالات

استضافت لجنة الشئون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين، السفيرة أنجلينا إيخهورست، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر وجامعة الدول العربية وذلك بحضور خالد البلشي نقيب الصحفيين ومحمد الشاذلي عضو مجلس النقابة.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن تعاون مشترك بين الاتحاد الأوروبي و نقابة الصحفيين عقب انتهاء مراسم استقبال السفيرة.

