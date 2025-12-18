إعلان

بالصور.. سفيرة الاتحاد الأوروبي في ضيافة نقابة الصحفيين

كتب : مصراوي

01:26 م 18/12/2025
    سفيرة الاتحاد الأوروبي في ضيافة نقابة الصحفيين (2)
    سفيرة الاتحاد الأوروبي في ضيافة نقابة الصحفيين (3)
    سفيرة الاتحاد الأوروبي في ضيافة نقابة الصحفيين (6)
    سفيرة الاتحاد الأوروبي في ضيافة نقابة الصحفيين (7)
    سفيرة الاتحاد الأوروبي في ضيافة نقابة الصحفيين (8)
    سفيرة الاتحاد الأوروبي في ضيافة نقابة الصحفيين (5)
    سفيرة الاتحاد الأوروبي في ضيافة نقابة الصحفيين (4)

استضافت لجنة الشئون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين، السفيرة أنجلينا إيخهورست، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر وجامعة الدول العربية وذلك بحضور خالد البلشي نقيب الصحفيين ومحمد الشاذلي عضو مجلس النقابة.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن تعاون مشترك بين الاتحاد الأوروبي و نقابة الصحفيين عقب انتهاء مراسم استقبال السفيرة.

السفيرة أنجلينا إيخهورست نقابة الصحفيين سفيرة الاتحاد الأوروبي

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

