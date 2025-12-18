طوابير الناخبين تعود للجان السويس في ثانِ أيام إعادة انتخابات النواب

"أفكاركم ركيزة لمستقبلنا".. تفاصيل لقاء محافظ أسوان مع وفود "قطار الشباب"

عادت مشاهد الطوابير وتوافد الناخبين على لجان الاقتراع في جولة الإعادة بمحافظة السويس، لاسيما بلجان حي الجناين والأربعين بدائرة السويس.

مع دقات التاسعة والنصف صباحا توافد الناخبين على لجان حي الأربعين خاصة شرق الأربعين وشارع النيل، وبرز حضور العنصر النساء في الطابور خاصة كبار السن منهن، بينما كان الشباب الأكثر ظهورا في طابور الرجال.

وساد الهدوء لجان حي فيصل وحي عتاقة، نظرا لطبيعة السكان المنتمين للفئات العاملة في المصانع والشركات والمنشآت الصناعية بالمناطق الصناعية والهيئات الاقتصادية بالسويس، ويقضون الفترة الصباحية في أعمالهم.

وتضم دائرة السويس 505 ألف ناخب لهم حق التصويت، ويتنافس 2 مرشحين على مقعد الإعادة بالدائرة، أحدهما مستقل والآخر حزبي.

ونشرت صفحة "مصراوي" بث مباشر من أمام لجنة مدرسة سامي البارودي بحي الاربعين، رصد الإقبال وطابور الناخبين المشاركين لاختيار النائب الرابع في السويس.