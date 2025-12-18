وفد من النادي الأهلي يطير إلى ألمانيا.. تعرف على السبب

يستعد المنتخب الوطني المصري، لإقامة أولى تدريباته اليوم في تمام الساعة 6 مساءً بتوقيت القاهرة، على أحد الملاعب المخصصة للتدريب بمدينة أكادير، تحضيرًا لمواجهة زيمبابوي في أولى مبارياته في البطولة.

ووصلت بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة المدير الفني حسام حسن مساء أمس الأربعاء، إلى مدينة أكادير المغربية، استعدادًا لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025 التي تستضيفها المغرب.

وتضم بعثة المنتخب 28 لاعبًا هم:

محمد الشناوي – أحمد الشناوي – مصطفى شوبير – محمد صبحي – محمد هاني – أحمد عيد – رامي ربيعة – خالد صبحي – ياسر إبراهيم – محمد إسماعيل – حسام عبد المجيد – محمد حمدي – أحمد فتوح – مروان عطية – حمدي فتحي – مهند لاشين – محمود صابر – محمد شحاتة – إمام عاشور – أحمد سيد زيزو – محمود تريزيجيه – إبراهيم عادل – مصطفى فتحي – عمر مرموش – محمد صلاح – مصطفى محمد – صلاح محسن – أسامة فيصل.

ويرافق بعثة المنتخب حمادة الشربيني، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ورئيس البعثة، لمتابعة كافة الاستعدادات الخاصة بالمنتخب.