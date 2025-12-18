مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العرب

السعودية

0 0
13:00

الإمارات

كأس العرب

الأردن

- -
18:00

المغرب (الثاني)

كأس رابطة الأندية

البنك الاهلي

- -
17:00

مودرن سبورت

كأس السوبر الإيطالي

نابولي

- -
21:00

ميلان

جميع المباريات

إعلان

أمم إفريقيا 2025.. منتخب مصر يحدد موعد أول مران استعدادًا لمواجهة زيمبابوي

كتب : محمد خيري

01:40 م 18/12/2025
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    منتخب مصر يغادر للمغرب استعدادا للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية
  • عرض 11 صورة
    11 منتخب مصر يغادر للمغرب استعدادا للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية
  • عرض 11 صورة
    4 منتخب مصر يغادر للمغرب استعدادا للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية
  • عرض 11 صورة
    3 منتخب مصر يغادر للمغرب استعدادا للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية
  • عرض 11 صورة
    9 منتخب مصر يغادر للمغرب استعدادا للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية_Easy-Resize.com
  • عرض 11 صورة
    4 منتخب مصر يغادر للمغرب استعدادا للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية_Easy-Resize.com
  • عرض 11 صورة
    3 منتخب مصر يغادر للمغرب استعدادا للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية_Easy-Resize.com
  • عرض 11 صورة
    1 منتخب مصر يغادر للمغرب استعدادا للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية_Easy-Resize.com
  • عرض 11 صورة
    11 منتخب مصر يغادر للمغرب استعدادا للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية_Easy-Resize.com
  • عرض 11 صورة
    منتخب مصر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يستعد المنتخب الوطني المصري، لإقامة أولى تدريباته اليوم في تمام الساعة 6 مساءً بتوقيت القاهرة، على أحد الملاعب المخصصة للتدريب بمدينة أكادير، تحضيرًا لمواجهة زيمبابوي في أولى مبارياته في البطولة.

ووصلت بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة المدير الفني حسام حسن مساء أمس الأربعاء، إلى مدينة أكادير المغربية، استعدادًا لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025 التي تستضيفها المغرب.

وتضم بعثة المنتخب 28 لاعبًا هم:

محمد الشناوي – أحمد الشناوي – مصطفى شوبير – محمد صبحي – محمد هاني – أحمد عيد – رامي ربيعة – خالد صبحي – ياسر إبراهيم – محمد إسماعيل – حسام عبد المجيد – محمد حمدي – أحمد فتوح – مروان عطية – حمدي فتحي – مهند لاشين – محمود صابر – محمد شحاتة – إمام عاشور – أحمد سيد زيزو – محمود تريزيجيه – إبراهيم عادل – مصطفى فتحي – عمر مرموش – محمد صلاح – مصطفى محمد – صلاح محسن – أسامة فيصل.

ويرافق بعثة المنتخب حمادة الشربيني، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ورئيس البعثة، لمتابعة كافة الاستعدادات الخاصة بالمنتخب.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية المغرب دولة المغرب مشاركة منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

المغرب

- -
21:00

جزر القمر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

مصر تحدد 3 خطوط حمراء بشأن السودان.. وتلوح باتفاقية الدفاع المشترك
مشاهد من قصة ميلاد المسيح.. كيف مرت ثلاثة أعياد على مسيحيي غزة؟
مدبولي يكتب عن الدّيْن بين لحظة الذروة ومسار التصحيح.. كيف تقرأ الدولة عبء اليوم؟
مزور ومغرض.. ساويرس ينفي تصريح "الحد الأدنى للأجور في شركاته 30 ألفا"
هل تقر الحكومة حزمة اجتماعية جديدة قريباً؟.. متحدث الوزراء بوضح