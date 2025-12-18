تقديم 136 ألف خدمة صحية وإجراء 996 عملية جراحية خلال شهر بالمنيا

في إطار الارتقاء بالمنظومة الصحية وتقديم خدمات علاجية متميزة للمواطنين، استعرض اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، تقريرًا من مديرية الصحة بالمحافظة حول جهود القطاع الصحي وما تم تقديمه من خدمات طبية وعلاجية للمواطنين خلال شهر نوفمبر الماضي.

وأكد محافظ المنيا أن القطاع الصحي يحظى باهتمام بالغ من القيادة السياسية، مشددًا على استمرار دعم وتطوير المستشفيات والمنشآت الصحية، بما يضمن تحسين جودة الخدمات المقدمة، وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وتحقيق مظلة رعاية صحية آمنة ومتكاملة لأبناء المحافظة.

وأوضح التقرير الصادر عن مديرية الصحة بالمنيا، برئاسة الدكتور محمود عمر عبد الوهاب، وكيل وزارة الصحة، أن شهر نوفمبر شهد تكثيفًا ملحوظًا للجهود داخل أقسام الاستقبال والطوارئ والعيادات الخارجية والتخصصية، إلى جانب الاستمرار في تنفيذ المبادرات الرئاسية الصحية داخل المستشفيات التابعة للمديرية، وتم تقديم أكثر من 136 ألف خدمة طبية للمواطنين.

وأشار التقرير إلى جاهزية مستشفيات المديرية وارتفاع كفاءة الأطقم الطبية والتمريضية، حيث تم خلال الشهر إجراء 996 عملية جراحية متنوعة ما بين عمليات صغرى وكبرى وعمليات ذات مهارة خاصة، بما يعكس مستوى الكفاءة الطبية والانضباط المهني داخل المستشفيات. كما استقبلت أقسام الاستقبال والطوارئ 36,332 حالة، تم التعامل معها بسرعة ودقة وتقديم الرعاية الطبية اللازمة في التوقيت المناسب.

وفيما يخص العيادات الخارجية والتخصصية، شهدت إقبالًا ملحوظًا من المواطنين، وبلغ إجمالي عدد المترددين 99,336 مواطنًا، تنوعت خدماتهم ما بين عيادات الرمد بعدد 17,712 مترددًا، والجلدية بعدد 17,158 مترددًا، والباطنة 13,300 متردد، وعيادات الأطفال 28,555 مترددًا، وعيادات النساء والتوليد 2,719 مترددًا، وعيادات الأنف والأذن والحنجرة 5,719 مترددًا، وعيادات الحميات 9,242 حالة، وعيادات تنظيم الأسرة 3,680 مترددًا، إلى جانب صرف اللبن للأطفال لعدد 585 حالة بمستشفى «مصر الحرة».

من جانبه، أكد الدكتور محمود عمر عبد الوهاب، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن هذه الأرقام تعكس التزام المديرية بتطوير الخدمات الصحية وتطبيق أعلى معايير الجودة وسلامة المرضى، مشيرًا إلى استمرار العمل على رفع كفاءة الأداء داخل المنشآت الصحية، وتقديم رعاية طبية متكاملة وآمنة لجميع مواطني المحافظة.