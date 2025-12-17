"الأتوبيس فرم الملاكي".. 5 مصابين في تصادم مروع بين 3 مركبات بالسويس

بالصور- خروج عربة قطار عن القضبان بمحطة الحامول في المنوفية

أُصيب 5 أشخاص في حادث تصادم أتوبيسين وسيارة ملاكي بطريق «السويس – الأدبية»، حيث جرى نقل المصابين بواسطة سيارات الإسعاف إلى مجمع السويس الطبي لتلقي العلاج اللازم.

وتلقت الشبكة الوطنية للطوارئ بمحافظة السويس بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم أمام شركة السويس للصلب، وعلى الفور وجّه الدكتور مينا فوزي، مدير مرفق الإسعاف، 5 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث من نقاط التمركز القريبة.

وانتقلت قوة من إدارة تأمين الطرق وقسم شرطة عتاقة إلى موقع الحادث، وتبيّن من المعاينة حدوث تصادم بين أتوبيس حمولة 30 راكبًا وآخر حمولة 50 راكبًا تابعًا لإحدى شركات السيراميك، بالإضافة إلى اصطدام سيارة ملاكي بالأتوبيس الأول.

وأوضحت المعاينة الأولية أن سبب الحادث يرجع إلى عدم مراعاة المسافة الآمنة بين المركبات، في ظل سقوط أمطار خفيفة صباح اليوم، ما أدى إلى ضعف كفاءة المكابح وعدم القدرة على إيقاف المركبات في الوقت المناسب، رغم الالتزام بالسرعات المحددة، ونتيجة للتصادم وانخفاض كفاءة الفرامل التف الأتوبيس بشكل عرضي بمكان الحادث.

وتسبب الحادث في إغلاق جزئي للطريق، مع تسيير الحركة المرورية بشكل بطيء في الاتجاه المؤدي إلى منطقتي الأدبية والسخنة، فيما دفعت إدارة مرور السويس بالوحدات المرورية والأوناش لرفع آثار الحادث من حرم الطريق، والعمل على إعادة تسيير الحركة المرورية بشكل طبيعي.