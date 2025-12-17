الحكومة تعلن أهداف افتتاح المقر الرئيسي لأكاديمية "شباب بلد"

قال بيان صادر عن مجلس الوزراء، إنه وخلال اجتماع مجلس الوزراء المُنعقد اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، استعرض كلٌّ من الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أهداف افتتاح المقر الرئيسي لأكاديمية «شباب بلد»، الذي تم أمس بمركز شباب الجزيرة.

وأوضح الوزيران أن الأكاديمية تستهدف تمكين نحو 13 مليون شاب وفتاة بحلول عام 2027، من خلال مسارات متنوعة للتدريب والتعليم والتوظيف، وذلك بحضور عدد من الشركاء الدوليين، من بينهم المنسقة المقيمة للأمم المتحدة، والمدير التنفيذي للمبادرة الأممية Generation Unlimited (GENU)، والسفير الإماراتي بالقاهرة، وممثلة اليونيسيف في مصر، ورئيس مؤسسة الغرير الإماراتية.

وأكد الدكتور أشرف صبحي أن افتتاح المقر الرئيسي للأكاديمية يأتي في إطار مبادرة «شباب بلد»، التي تهدف إلى تمكين الشباب المصري وتطوير مهاراته عبر برامج تدريبية ومسارات للتعليم والتوظيف وريادة الأعمال، لافتًا إلى أن المبادرة تُعد النسخة المصرية من المبادرة الأممية Generation Unlimited.

وأشار وزير الشباب والرياضة إلى أن هذا الافتتاح يعكس رؤية الدولة المصرية في الاستثمار في الشباب، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير الفرص اللازمة لتأهيل الشباب لسوق العمل المحلية والدولية، وبناء قدراتهم في مجالات حيوية، من بينها ريادة الأعمال، والابتكار، والتحول الرقمي، مؤكدًا أن الأكاديمية تمثل نموذجًا للتعاون بين الحكومة المصرية والأمم المتحدة والشركاء الدوليين، إلى جانب تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص.

من جانبها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن مبادرة «شباب بلد» تعكس التقدم الذي تحرزه الدولة في ملف تمكين الشباب وتطوير مهاراتهم بما يتوافق مع الفرص المتاحة في سوق العمل، وتعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال، مشددة على أن افتتاح الأكاديمية يؤكد حرص الدولة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على إعداد الشباب وتأهيلهم للمستقبل.

وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أنه في ضوء التعاون الوثيق مع وزارة الشباب والرياضة، ومن خلال رئاستها لمبادرة «شباب بلد» إلى جانب المنسقة المقيمة للأمم المتحدة، وعضوية مصر في مجلس القيادة العالمي لمبادرة GENU، سيتم العمل على توسيع نطاق المبادرة داخل مصر، لفتح آفاق وفرص أوسع أمام الشباب، والاستثمار في رأس المال البشري، بما يدعم تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.