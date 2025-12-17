اختتم مركز بحوث الصحراء، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، سلسلة من الأيام الحقلية المكثفة بمنطقتي توشكى بمحافظة أسوان، والخارجة بمحافظة الوادي الجديد، في إطار توجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بدعم مزارعي المناطق حديثة الاستصلاح.

وأكد الدكتور حسام شوقي، رئيس مركز بحوث الصحراء، أن تنفيذ هذه الأيام الحقلية يأتي في إطار التزام المركز بتحويل نتائج البحوث التطبيقية إلى واقع عملي يخدم المجتمع الزراعي؛ خصوصًا في مناطق التنمية الجديدة، مشيرًا إلى أن الدعم المقدم من الوكالة الإسبانية، والتعاون مع منظمة الإيكاردا، يمثلان نموذجًا ناجحًا لتكامل الجهود الدولية من أجل تحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة في مصر.

وأضاف رئيس المركز أن هذه الأنشطة تستهدف تمكين المزارعين في توشكى والوادي الجديد من تبني تقنيات زراعية مبتكرة تضمن تحقيق إنتاجية مرتفعة ومستدامة، مع ترشيد استخدام الموارد الطبيعية.

وأشار الدكتور محمد عزت، نائب رئيس المركز للمشروعات والمحطات البحثية، إلى الأهمية الاستراتيجية لهذه الشراكة، مؤكدًا أن تمويل الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي يعكس الثقة الدولية في قدرات مركز بحوث الصحراء ودوره المحوري في دعم التنمية الزراعية بمصر، موضحًا أن الأيام الحقلية ركزت على عدة محاور رئيسية؛ من بينها زراعة وتصنيع محاصيل الأعلاف غير التقليدية مثل السيلاج، والتعريف بتقنية استزراع نبات الأزولا كبديل علفي اقتصادي، إلى جانب عرض نماذج لزراعة الخضر داخل الصوب الزراعية، وتطبيق ممارسات زراعة المحاصيل الاستراتيجية بالاعتماد على الأسمدة العضوية والحيوية.

وأوضح الدكتور أحمد الحاوي، رئيس المشروع، أن الأنشطة الميدانية التي نُفذت عمليًّا في توشكى والوادي الجديد، أتاحت للمشاركين الاطلاع المباشر على النتائج الإيجابية للممارسات الزراعية المتكيفة مع التغيرات المناخية.

وأشار الحاوي إلى أن المشروع يستهدف تحقيق التكامل بين مكونات الزراعة الصحراوية؛ بما يُسهم في خلق فرص معيشية أفضل للمجتمعات المحلية، منوهًا بأن المشروع قدم حزمة من الحلول المتكاملة التي تضمن استدامة الموارد الطبيعية وزيادة دخل المزارعين، بما يمثل خطوة أساسية نحو تشجيع الاستثمار الزراعي في جنوب الوادي والمناطق حديثة الاستصلاح.

وتأتي هذه الأنشطة ضمن فاعليات مشروع "الزراعة الصحراوية المبتكرة من أجل سبل عيش قادرة على الصمود"، والذي يُنفذ بالشراكة مع المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة (إيكاردا)، وبتمويل من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية.

وشهدت الأيام الحقلية مشاركةً واسعةً من المزارعين والسيدات بالمناطق المستهدفة، حيث تم عرض ونقل أحدث الممارسات والتكنولوجيات الزراعية المستدامة التي طورها مركز بحوث الصحراء، بما يتناسب مع الظروف البيئية القاسية للأراضي الصحراوية.

