لحظة سقوط حاويات من قطار بضائع في طوخ -فيديو

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

ينشر "مصراوي"، فيديو يرصد لحظة مرور قطار البضائع من قرية السفاينة بطوخ، وسقوط عدد من الحاويات الفارغة من القطار، ما أسفر عن بعض الخسائر بالمنطقة.

وأعلن المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، تكريم 4 سائقين لوادر، 3 منهم بمجلس مدينة طوخ، وآخر تابع لشركة مياه الشرب بالقليوبية، على سرعة استجابتهم وانتقالهم لموقع حادث سقوط عدد من الحاويات الفارغة من قطار بضائع بمنطقة السفاينة بطوخ، والتعامل الفوري بتجنيب عدد منها على جانب السكة الحديد.

وكشف المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، عن السلامة الإنشائية للمنازل التي عاينتها اللجنة الفنية المشكلة بفحص المنازل بموقع حادث سقوط عدد من الحاويات الفارغة من أعلى قطار بضائع بمنطقة السفاينة التابعة لمركز ومدينة طوخ، مشيرا إلى أن الأضرار تمثلت في سقوط بعض الحوائط ولم تتأثر السلامة الإنشائية لتلك المنازل.

وتابع المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، يرافقه اللواء مدير أمن القليوبية، حادث تساقط عدد من الحاويات الفارغة المحمّلة على أحد قطارات البضائع بمدينة طوخ، وذلك بجوار الطريق الزراعي وداخل سور السكك الحديدية، دون حدوث أي سقوط أو تأثير على حركة الطريق الزراعي.

وانتقل محافظ القليوبية ومدير الأمن إلى موقع الحادث لمتابعة الموقف ميدانيًا والاطمئنان على سلامة المواطنين، حيث جرى التنسيق الكامل مع هيئة السكك الحديدية لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع الواقعة وتأمين الموقع بشكل فوري.

ووجّه محافظ القليوبية بسرعة تأمين محيط الحادث، ومتابعة أعمال رفع الحاويات المتساقطة، مع الدفع بلجنة فنية متخصصة للتأكد من السلامة الإنشائية للعقارات الواقعة بموقع الحادث، مشددًا على عدم وجود أي خسائر في الأرواح أو إصابات بين المواطنين.

وأكد المحافظ استمرار المتابعة لحين الانتهاء من كافة الإجراءات اللازمة، ورفع آثار الحادث بالكامل، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وفنية لضمان عدم تكرار مثل هذه الوقائع مستقبلًا.

