افتتحت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، والدكتور أحمد مصطفى، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، اليوم الثلاثاء، مبنى “عيادة بدر الشاملة الجديدة” بمركز بدر، عقب تطوير شامل أعاد للمكان كفاءته وجاهزيته لخدمة آلاف المنتفعين.

ويخدم المبنى الجديد 126 ألف منتفع، ويستقبل نحو 275 مترددًا يوميًا، ويضم 6 تخصصات طبية، بما يعكس حجم الجهد المبذول لتقديم خدمة صحية متكاملة تليق بالمواطنين.

عام من العمل الدؤوب

وأكدت المحافظ أن افتتاح العيادة يمثل تتويجًا لعام من العمل الدؤوب، والجولات الميدانية المتواصلة، والاستماع المباشر لشكاوى المواطنين، في إطار سعي المحافظة لتطوير المنظومة الصحية، خاصة بالمناطق الأكثر احتياجًا.

وأشارت إلى أن التنسيق الكامل مع الهيئة، وعقد اللقاءات الميدانية مع المواطنين، أسهما في وضع رؤية تطوير واضحة لمختلف العيادات بالمحافظة، ليشهد التأمين الصحي طفرة ملموسة في مستوى الأداء والخدمات.

جولة تفقدية على أقسام العيادة

وعقب الافتتاح، أجرت المحافظ ورئيس الهيئة جولة تفقدية شملت عيادات الجراحة، العظام، الباطنة، الأسنان، الصيدلية، غرفة سحب العينات، ومعمل الكيمياء، حيث اطمأنا على انتظام العمل وتوافر الأدوية والخدمات الطبية.

كما تفقدا المكان المخصص لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، الذي جرى تجهيزه، إضافة إلى صيدلية مخصصة للطلبة دعمًا للطلاب وتيسيرًا عليهم.

الاستماع للمواطنين

وخلال الجولة، حرصا على لقاء عدد من المواطنين، والاستماع إلى مطالبهم وشكاواهم ومقترحاتهم، مؤكدين أن دعم وتطوير المنشآت الصحية يأتي على رأس أولويات العمل التنفيذي، وأن رضا المواطن هو المعيار الحقيقي للنجاح.