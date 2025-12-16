الأجهزة المعنية تُواصل رفع الكونتنرات المتساقطة من قطار طوخ- صور



القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

تواصل الأجهزة المعنية في محافظة القليوبية، أعمال رفع عدد من الكونتنرات التي سقطت من قطار بضائع بقرية السفاينة بمركز طوخ، باستخدام اللوادر والمعدات الثقيلة، لإزالة الحاويات عن شريط السكك الحديدية والمنازل المتضررة، والعمل على رفع آثار الحادث بالكامل.

وفي الوقت الحالي، يتم التعامل مع التلفيات التي لحقت بعدد من المنازل، والتي شملت سقوط بعض البلكونات وتضرر واجهات عمارات ومنازل مجاورة، إلى جانب انهيار السور الحديدي بمحيط موقع الحادث، ووقوع تلفيات في الجدران والنوافذ، مع استمرار فصل التيار الكهربائي عن المنطقة كإجراء احترازي لحين انتهاء أعمال الرفع والتأمين.

وفي هذا السياق، جرى إخطار اللواء أشرف جاب الله، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، بالواقعة، الذي وجّه بسرعة الانتقال والفحص ومتابعة أعمال رفع الكونتنرات واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وتلقى اللواء محمد السيد، مدير إدارة المباحث الجنائية بالقليوبية، واللواء وائل متولي، رئيس مباحث المديرية، إخطارًا من المقدم مصطفى كامل، رئيس مباحث مركز شرطة طوخ، يفيد بسقوط كونترات محملة على قطار بضائع أمام قرية السفاينة، ما أدى إلى حدوث تلفيات بالمنازل دون تسجيل أي إصابات بشرية.

وأوضحت المعاينة، أن القطار كان قادمًا من القاهرة ومتجهًا إلى بنها، وعند منطقة السفاينة سقطت بعض الصناديق "الكونتنرات" على الأرض، فيما استمر القطار في السير لمسافة نحو كيلومتر قبل أن يتوقف.

تم فرض كردون أمني بمحيط موقع الحادث، مع استمرار تواجد القيادات الأمنية لمتابعة أعمال الرفع، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار الجهات المختصة لمباشرة التحقيق، وسط حالة من القلق بين الأهالي حتى الانتهاء من رفع آثار الحادث بالكامل.