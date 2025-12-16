سقوط كونتنرات من قطار يُلحق أضرارًا بعدد من المنازل في طوخ (صور)

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

شهدت مدينة طوخ فى محافظة القليوبية سقوط عدد من الكونتنرات من قطار بضاعة في منطقة السفاينة بطوخ، ما أدى إلى تضرر عدد من المنازل دون سقوط القطار من على القضبان.

انتقلت الأجهزة الامنية إلى مكان الحادث وجارى رفع الصنايق الكونتنرات وتقدير الخسائر والتلفيات.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارًا بسقوط صناديق كونتر من على قطار بضاعة أمام منطقة السفاينة بطوخ فى القليوبية.

تحركت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، وتبين أن القطار كان قادمًا من القاهرة متجهًا إلى بنها، وعند منطقة السفاينة تحرك عدد من الصناديق الكونتنر وسقطت على الأرض، بينما استمر القطار فى السير، وتوقف بعد مكان الحادث بمسافة كيلو متر تقريبًا.