إعلان

الإمارات تسيطر على حريق بمنطقة الفجيرة جراء سقوط شظايا طائرة مسيرة

كتب : مصراوي

11:33 ص 03/03/2026

ارشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت حكومة إمارة الفجيرة في دولة الإمارات، اليوم الثلاثاء، التعامل مع حريق اندلع في منطقة الفجيرة للصناعة البترولية ناتج سقوط شظايا.

وقال المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة في بيان صحفي، إن "الجهات المعنية تعاملت مع حريق اندلع صباح اليوم في منطقة الفجيرة للصناعة البترولية، ناتج عن سقوط شظايا إثر الاعتراض الناجح للدفاعات الجوية لطائرة مسيرة درون دون وقوع إي إصابات" .

وأضاف المكتب أنه تم السيطرة على الحريق والعودة إلى الأعمال الاعتيادية في المنطقة، داعيا الجمهور إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية في الدولة وتجنب تداول الشائعات أو المعلومات غير الموثوقة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إيران وأمريكا هجمات إيران الحرب على إيران هجمات على الخليج الإمارات الحرس الثوري

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

سلطنة عُمان: مسيرات تستهدف أحد خزانات الوقود بميناء الدقم
شئون عربية و دولية

سلطنة عُمان: مسيرات تستهدف أحد خزانات الوقود بميناء الدقم
غزة "المنسيّة" في حرب إيران.. كيف تتأثر بالتصعيد الإقليمي؟
شئون عربية و دولية

غزة "المنسيّة" في حرب إيران.. كيف تتأثر بالتصعيد الإقليمي؟
بالصواريخ والمسيرات.. حزب الله يستهدف قاعدتين إسرائيليتين
شئون عربية و دولية

بالصواريخ والمسيرات.. حزب الله يستهدف قاعدتين إسرائيليتين
"لتوتر الأوضاع".. مقترح بنقل مباراة مصر والسعودية من قطر إلى القاهرة؟
رياضة محلية

"لتوتر الأوضاع".. مقترح بنقل مباراة مصر والسعودية من قطر إلى القاهرة؟
"طريق للسلام مع دول مسلمة".. نتنياهو يكشف أسباب حرب إيران في هذا التوقيت
شئون عربية و دولية

"طريق للسلام مع دول مسلمة".. نتنياهو يكشف أسباب حرب إيران في هذا التوقيت

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان