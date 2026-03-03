أعلنت حكومة إمارة الفجيرة في دولة الإمارات، اليوم الثلاثاء، التعامل مع حريق اندلع في منطقة الفجيرة للصناعة البترولية ناتج سقوط شظايا.

وقال المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة في بيان صحفي، إن "الجهات المعنية تعاملت مع حريق اندلع صباح اليوم في منطقة الفجيرة للصناعة البترولية، ناتج عن سقوط شظايا إثر الاعتراض الناجح للدفاعات الجوية لطائرة مسيرة درون دون وقوع إي إصابات" .

وأضاف المكتب أنه تم السيطرة على الحريق والعودة إلى الأعمال الاعتيادية في المنطقة، داعيا الجمهور إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية في الدولة وتجنب تداول الشائعات أو المعلومات غير الموثوقة.