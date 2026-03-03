ارتفعت أسعار اليورو مقابل الجنيه في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 3-3-2026، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر اليورو في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 57.79جنيه للشراء، بزيادة 19 قرشًا، و58.34 جنيه للبيع، بزيادة 15 قرشًا.

بنك مصر: 57.87 جنيه للشراء، بزيادة 25 قرشًا، و58.41 جنيه للبيع، بزيادة 19 قرشًا.

بنك القاهرة: 57.8 جنيه للشراء، بزيادة 29 قرشًا، و 58.35جنيه للبيع، بزيادة 25 قرشًا.

بنك الإسكندرية: 57.87 جنيه للشراء، بزيادة 26 قرشًا، و58.41 جنيه للبيع، بزيادة 21 قرشًا.

البنك التجاري الدولي: 57.91 جنيه للشراء، بزيادة 30 قرشًا، و58.42 جنيه للبيع، بزيادة 19 قرشًا.