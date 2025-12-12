متحف شرم الشيخ يفتتح مقبرة صممها الأطفال

طبيب يكشف ما رصدته عيناه في جسد عروس المنوفية.. تفاصيل جديدة عن الواقعة

جنوب سيناء- رضا السيد:

دشن متحف شرم الشيخ فعاليات كبرى احتفالاً بمرور خمس سنوات على افتتاحه، تضمنت افتتاح مكتبة المتحف الجديدة، ومقبرة أثرية متكاملة صممها الأطفال، إلى جانب إزاحة الستار عن أطول بردية في العالم.

وقالت إسراء عبدالجواد، مسئول المكتبات بقطاع المتاحف، إن مكتبة المتحف تضم مكتبة الباحث الياباني الراحل الدكتور موتسو كاواتوكو، إلى جانب مجموعة كبيرة من الكتب المتخصصة في الآثار الإسلامية والمصرية القديمة، ومطبوعات المجلس الأعلى للآثار.

وأوضحت المهندسة ميريام إدوارد، المشرف العام على المتحف، إنه فعاليات الاحتفال تضمنت أيضا افتتاح مقبرة أثرية متكاملة صممها الأطفال بأيديهم، لا تحكي مقابر المصريين القدماء بكل تفاصيلها، وجرى تصميمها خلال عدة ورش عمل تحوّل المشاركون الصغار خلالها إلى فناني مصر القديمة، حيث رسموا مناظر الحياة اليومية والطقوس الجنائزية على جدران المقبرة، وصنعوا التمائم السحرية، وتعلموا مبادئ التحنيط عبر تجربة مبسطة على نموذج مومياء صغيرة جرى تجهيزها للدفن داخل تابوت خاص.

وأشار ت إلى أن الأطفال صنعوا نماذج من الأواني الكانوبية لوضعها داخل المقبرة، والمراكب النيلية ومراكب العالم الآخر، إضافة إلى أوراق البردي المزينة بالكتابات الهيروغليفية،.

وتابعت: كما قاموا بالتحنيط الرمزي لدمى القطط التي عكست مكانة الحيوان في العقائد الدينية المصرية القديمة، مشيرة إلى أن فعاليات الاحتفال تضمنت أيضا إزاحة الستار عن أطول بردية في العالم، والتي جرى تصميمها بطول 41 مترًا.

ولفتت إلى أنه جرى تنظيم احتفالية كبرى منذ أيام تحت شعار “التراث يلتقي بالأمل- خمس سنوات من الحضارة والإنسانية"، وذلك بالتعاون مع مؤسسة مستشفى سرطان الأطفال مصر 57357، وبرعاية وزارة السياحة والآثار، ومحافظة جنوب سيناء، بهدف تجسيد الدور المجتمعي للمتاحف باعتبارها منابر ثقافية وإنسانية، إلى جانب كونها حراساً للتاريخ والتراث.

وأكدت أن فعاليات الاحتفال تضمنت أنشطة مبتكرة للأطفال منها تلوين الرموز المصرية القديمة، وكتابة رسائل دعم لأطفال 57357 تُعرض ضمن لوحة جماعية بعنوان “رسائل الأمل من متحف شرم الشيخ”، وتشكيل تمائم صلصالية مستوحاة من رموز الحماية في مصر القديمة لتعزيز قيم القوة والأمل، وتصميم أساور وقلادات فرعونية تُهدى للأطفال، إضافة إلى عروضاً فلكلورية قدمتها الفرق الاستعراضية، وبازار مستشفى 57357، و ورشًا للكبار لنقش وتلوين الأوستراكا من الجبس وعرضها في ركن “قلوب على الحجر”، إضافة إلى ابتكار لوحات فنية مستوحاة من طبيعة سيناء وتراثها.