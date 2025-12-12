بالصور- هطول أمطار على الإسكندرية.. والرياح تصل إلى 18 كم/ساعة

الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

تعرضت أحياء متفرقة من محافظة الإسكندرية، صباح اليوم الجمعة، لهطول أمطار متفاوتة الشدة تراوحت بين الخفيفة والمتوسطة، دون أي تأثير على حركة المرور أو الملاحة البحرية أو أنشطة الصيد.

وسجلت الإسكندرية درجات حرارة ما بين 19 درجة مئوية للعظمى و20 درجة مئوية للصغرى، فيما وصلت سرعة الرياح إلى 18 كيلومترًا في الساعة، وارتفعت نسبة الرطوبة إلى نحو 60%.

- تكاثر السحب على السواحل الشمالية

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية أن صور الأقمار الصناعية وخرائط الطقس تشير إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحري وصولًا إلى القاهرة الكبرى.

وأوضحت الهيئة استمرار الانخفاض في درجات الحرارة، حيث يسود طقس بارد في الصباح الباكر، ومعتدل الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، بينما يصبح باردًا ليلًا على كافة المناطق.

- الصرف الصحي ترفع حالة الطوارئ

ورفعت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية حالة الاستعداد والتأهب لمواجهة توقعات الطقس التي تشير إلى احتمال سقوط مزيد من الأمطار.

وقال المهندس سامي قنديل، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، إنه جرى نشر سيارات ومعدات الشفط في الشوارع، إلى جانب تكثيف أعمال التطهير بكافة مكونات الشبكة، والتي تشمل "الشنايش والمطابق وبيارات محطات الرفع والمعالجة".

ووجّه قنديل جميع العاملين بضرورة الالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية حفاظًا على سلامتهم وسلامة المواطنين، مع الاستجابة الفورية لأي تجمعات مياه فور حدوثها.