انتخابات النواب 2025.. ننشر الحصر العددي لدائرة أبو قرقاص بالمنيا

كتب : جمال محمد

08:51 ص 12/12/2025

اللجنة العامة بالمنيا

أعلنت اللجنة العامة للدائرة الرابعة بمحافظة المنيا ومقرها أبو قرقاص، نتائج الحصر العددي للأصوات عقب انتهاء أعمال الفرز .

وبحسب ما أعلنته اللجنة، جاء الحصر العددي على النحو التالي:

بلغ عدد من لهم حق التصويت : 406218 ناخبا

من أدلوا بأصواتهم: 84028 ناخبا

الأصوات الصحيحة : 77913

الأصوات الباطلة: 6115.

وحصل على أعلى الأصوات من بين 30 مرشحاً :

مجدي سعداوي 17308 .

حازم فاروق طه 17109.

مصطفي التوني 13235.

حسام أبو زيد 12598.

وأكدت اللجنة أن ما أعلنته يمثل حصرًا عدديًا فقط لأصوات اللجان الفرعية، ولا يعد إعلانًا للنتيجة النهائية، حيث تختص الهيئة الوطنية للانتخابات وحدها بإعلان النتيجة الرسمية.

