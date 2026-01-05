انتخابات النواب.. بيان الحصر العددي في الدائرتين ا

البحيرة - أحمد نصرة:

أعلنت اللجنة المشرفة علي الانتخابات في الدائرة السادسة، دائرة مركز الدلنجات بمحافظة البحيرة، والمخصص لها مقعد واحد، بيان الحصر العددي، لجولة الإعادة في انتخابات النواب

بلغ عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت 290 ألفًا و892 ناخبا، عدد الذين أدلوا بأصواتهم في الانتخابات 83 ألفًا و900 ناخباً، عدد الأصوات الباطلة ألف و400 صوتًا، وعدد الأصوات الصحيحة 82 ألفًا و500 صوتًا.

وجاءت أصوات المرشحين كما يلي، محمد الدامي "مستقل" 42 ألفًا و683 صوتا، ومحمود الكومي "مستقل" 39 ألفًا و817 صوتا.

كما أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس النواب بالدائرة الخامسة، ومقرها مركز شرطة حوش عيسى بمحافظة البحيرة، بيان الحصر العددي الذي أسفرت عنه العملية الانتخابية في جولة الإعادة.

بلغ عدد الحضور 63 ألفا و 279 ناخبا، وجاءت الأصوات الباطلة 1030 صوتا، بينما بلغت الأصوات الصحيحة 62 ألفا و 219 صوتا.

وتنافس مرشحان على مقعد فردي، وجاء أعلاهما حسب عدد الأصوات ممدوح عبد السميع جاب الله، مستقل، 32 ألفا، و 886 صوتًا، بينما حصل عصام الصافي قاسم، مستقل، 29 ألفًا و 333 صوتًا.