انتخابات الفيوم.. 6 مرشحين يتقاتلون على 3 مقاعد في "ساعات الحسم"

خيّم هدوء حذر على المشهد الانتخابي في الدائرة الثالثة بمحافظة الفيوم، التي تضم مراكز طامية وسنورس وسنهور، خلال اليوم الثاني لجولة الإعادة في انتخابات مجلس النواب.

وتتجه الأنظار صوب صناديق الاقتراع التي ستحمل الكلمة الفصل لتحديد مصير المقاعد الثلاثة المعلقة، وسط ترقب يحبس الأنفاس.

زحف "الكبار" وصمت نسائي

ورغم سطوع الشمس الذي محا آثار البرودة القارسة لليوم الأول قليلًا، تصدر كبار السن المشهد الانتخابي بجدارة، مشكلين القوة الضاربة في ساعات الحسم؛ حيث توافدوا على اللجان، بعضهم يتوكأ على عكازه والآخر يصطحب أحفاده، في حين سجلت المشاركة النسائية انخفاضًا ملحوظًا مقارنة بانطلاقة السباق.

حرب "مكبرات الصوت" في المعاقل

وتحولت القرى المصنفة كـ"معاقل انتخابية" ومسقط رأس للمرشحين، وتحديدًا منشأة طنطاوي، وفيديمين، والعزيزية، والسليين، وترسا، ومنشأة الجمال، ومدينة طامية، إلى ساحات مفتوحة للحشد.

وجابت السيارات الشوارع محملة بمكبرات الصوت لحث المواطنين على التوجه للجان والتصويت، في سباق محموم يعكس قيمة "الصوت الواحد" الذي قد يرجح كفة مرشح على آخر في هذه المعركة الشرسة.

قتال الأمتار الأخيرة

ويشهد هذا الماراثون الطويل صراعًا محتدمًا بين 6 مرشحين يقاتلون في الأمتار الأخيرة لاقتناص المقاعد الثلاثة، وهم: اللواء طه عبد التواب عبد الجليل عن حزب "مستقبل وطن"، وحمادة محمد سليمان عواد عن حزب "النور"، وحازم فايد عبد الله "مستقل"، ومنجود رشاد الهواري عن حزب "حماة الوطن"، وأحمد محمود حمد دكم عن حزب "مستقبل وطن"، وربيع محمد كمال "مستقل".

استنفار أمني وأرقام رسمية

وأكدت مصادر من اللجنة المشرفة على الانتخابات أن الدائرة تشهد استنفارًا كاملًا لتأمين الحدث، حيث واجهت الأجهزة الأمنية بحسم أي خروج عن النظام، وضبطت أمس عددًا من المواطنين لمخالفتهم تعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات.

ويبلغ إجمالي من لهم حق التصويت في الدائرة 667,149 ناخبًا، يدلون بأصواتهم داخل 73 مقرًا انتخابيًا يضم 93 لجنة فرعية، موزعة بواقع 53 لجنة في سنورس و40 لجنة في طامية.