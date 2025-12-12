إعلان

شروط ورابط التسجيل في الدفعة الأولى من مبادرة سفراء سلامة المرضى

كتب : أحمد جمعة

05:00 ص 12/12/2025

وزارة الصحة والسكان

أعلنت وزارة الصحة والسكان، فتح باب التسجيل في الدفعة الأولى من مبادرة سفراء سلامة المرضى.

وحددت الوزارة، وفق إعلانها، مجموعة من الشروط الخاصة بعملية التقديم، على النحو التالي:

1- أن يكون المتقدم أحد هذه الفئات: المرضى وذويهم، ممثلون عن منظمات المجتمع المدني، طلاب الجامعات والمعاهد، طلاب المدارس الثانوية/ والمدارس التمريضية (سفراء صغار)، الأخصائيون الاجتماعيون بالمنشآت المختلفة، والعاملون بالقطاع الصحي (أطباء - صيادلة - أطباء أسنان - أطباء علاج طبيعي - تمريض - فنيين - إداريين).

2- يفضل أن يكون المتقدم قد شارك في بعض الأنشطة التطوعية أو الأنشطة الطلابية بالجامعة.

ويشمل البرنامج تنمية المهارات الشخصية (Soft Skills)، ومحتوى متخصص في سلامة المرضى لنشر ثقافة سلامة المرضى بين الجمهور.

ميزات البرنامج

- شهادة معتمدة من وزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية للدفعة الأولى من سفراء سلامة المرضى باسم سفير سلامة المرضى.

- فرصة للمشاركة في الأنشطة التوعوية والفعاليات القومية الخاصة بسلامة المرضى.

- بناء شبكة من القادة الشباب في مجال سلامة المرضى.

- فرصة حضور المؤتمرات الخاصة بسلامة المرضى.

- نشر الإنجازات الخاصة بأفضل سفراء على صفحات التواصل الإجتماعي التابعة لوزارة الصحة.

ويمكن الاطلاع على شروط وكيفية الترشح من خلال الرابط الإلكتروني التالي، اضغط هنا.

