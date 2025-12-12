أعلنت اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات بدائرتي محافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة، نتائج الحصر العددي النهائي للدائرتين الانتخابيتين، وتضم الدائرة الأولى مركزي الخارجة وباريس، فيما تشمل الدائرة الثانية مراكز الداخلة والفرافرة وبلاط.

أولًا: الحصر العددي بالدائرة الأولى (الخارجة – باريس)

إجمالي الناخبين المسجلين: 83,690 ناخبًا

إجمالي الحضور: 20,177 صوتًا

الأصوات الباطلة: 476 صوتًا

الأصوات الصحيحة: 19,701 صوتًا

نتائج المرشحين:

أحمد محمد أحمد عبد الله (أحمد العقاطي): 3,291 صوتًا

باهي أحمد محمود عبد النعيم (باهي أبو معين): 4,473 صوتًا

مصطفى محمد يسري معاذ: 11,037 صوتًا

أحمد عبد المقصود محمد (أحمد الهواري): 26 صوتًا

ابتسام أمير هارون: 61 صوتًا

ممدوح أنور رضوان: 813 صوتًا

ثانيًا: الحصر العددي بالدائرة الثانية (الداخلة – الفرافرة – بلاط)

إجمالي الناخبين المقيدين: 111,789 ناخبًا

إجمالي الحضور: 42,865 صوتًا

الأصوات الباطلة: 1,059 صوتًا

الأصوات الصحيحة: 41,806 أصوات

وحسمت الإعادة نتيجة هذه الدائرة بين:

تامر عبد القادر: 15,649 صوتًا

مصطفى حسن سنوسي: 7,825 صوتًا

النتائج التفصيلية لمرشحي الدائرة الثانية:

أحمد عبد الله عمورة – 129 صوتًا

خالد الصاوي – 7,565 صوتًا

تامر عبد القادر – 15,649 صوتًا

حمدي محمد حسن – 2,389 صوتًا

خالد عباس عاشور – 83 صوتًا

محمد أحمد مطاوع – 290 صوتًا

فاطمة جبريل – 54 صوتًا

محمد علي عبد الغني – 149 صوتًا

منصور إبراهيم سيد – 46 صوتًا

ولاء ناجي أحمد – 182 صوتًا

محمد رشاد محمد – 33 صوتًا

محمد محمود حسنين – 36 صوتًا

رضا أحمد حمودة – 5,426 صوتًا

نبيل حنفي عبد الله – 52 صوتًا

أحمد فتحي شردة – 13 صوتًا

سعد أبو بكر محمد – 22 صوتًا

ياسر كمال محمد – 1,341 صوتًا

رضا السيد محمد – 110 أصوات

عاطف علوي محمد – 328 صوتًا

أحمد إبراهيم مدني – 49 صوتًا

مصطفى حسن سنوسي – 7,825 صوتًا

برديس سيف الدين عمران – 35 صوتًا.

وأكدت اللجنة أن ما أعلنته يمثل حصرًا عدديًا فقط لأصوات اللجان الفرعية، ولا يعد إعلانًا للنتيجة النهائية، حيث تختص الهيئة الوطنية للانتخابات وحدها بإعلان النتيجة الرسمية.

عدد اللجان والناخبين بالدائرتين

تضم محافظة الوادي الجديد 60 لجنة انتخابية على مستوى الدائرتين، ويبلغ عدد الناخبين المقيدين بالكشوف الانتخابية بهما نحو 194,870 ناخبًا، وذلك لاختيار مرشح فردي واحد بكل دائرة.

وتأتي دائرتا الخارجة والداخلة ضمن الدوائر الملغاة التي تُجرى بها إعادة الانتخابات ضمن عدد من محافظات المرحلة الأولى، وفق حكم صادر من المحكمة الإدارية العليا.