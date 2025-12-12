إعلان

حذف عدد من عقارات القاهرة من سجلات الطراز المعماري

كتب : محمد نصار

04:20 ص 12/12/2025

المهندس شريف الشربيني

أصدر المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، القرار رقم 1218 لسنة 2025 بشأن حذف عدد من العقارات من سجلات المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز بمحافظة القاهرة.

ونصت المادة الأولى من القرار، على أن تُحذف العقارات التالية من سجلات المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز بمحافظة القاهرة:

- حي وسط القاهرة: العقار رقم (112) شارع المعز لدين الله - برقم توثيق (03160000253).

- حي السيدة زينب: العقار رقم (2) شارع الزيادة - ناصية ابن طولون - برقم توثيق (03300000319)، والعقار رقم (19) شارع يعقوب متفرع من ش خيرت - برقم توثيق (03300000016).

كما نصت المادة الثانية على أن يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.

