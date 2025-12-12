توقعات الطقس لمدة 5 أيام.. تحذير من ظاهرة جوية وأمطار ورياح

كشفت هيئة الأرصاد الجوية ، حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من السبت 13 ديسمبر 2025 وحتى الأربعاء 17 ديسمبر 2025.

وقالت الأرصاد، في بيان، إنه يسود طقس بارد في الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهارًا، بارد ليلًا على أغلب الأنحاء.

وحذرت الهيئة، من شبورة مائية من 3-9 صباحًا تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأشارت الأرصاد، إلى فرص أمطار خفيفة يوم السبت 13 ديسمبر على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

كما توقعت نشاط رياح أحيانًا من الأحد 14 ديسمبر وحتى الأربعاء 17 ديسمبر 2025، على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

