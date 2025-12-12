أعلنت اللجنة العامة المشرفة على انتخابات مجلس النواب بالدائرة الأولى بمحافظة أسيوط، ومقرها قسمي أول وثان ومركز أسيوط، الحصر العددي لأصوات الناخبين عقب انتهاء عمليات الفرز داخل اللجان الفرعية، فيما لا يزال الإعلان الرسمي معلقًا على انضمام أصوات المصريين بالخارج.

وجاءت نتائج المرشحين بحسب الحصر العددي على النحو التالي: محمد حمدي محمد محمد دسوقي 29,577 صوتًا، وعبدالرحمن شحات عبدالمطلب 15,602 صوتًا، ومجدي محمد محمد فراج 12,154 صوتًا، وعلاء الدين محمود محمد محمد محمود 33,764 صوتًا، وشعبان أنور حسن على 5,492 صوتًا، وسعدية على عبدالحفيظ على 4,433 صوتًا، وبسام محمد محمد حسين شريت 7,500 صوتًا، وأسامة سيد أحمد مرسى 16,304 صوتًا، وخالد محمد حلمي أحمد على 2,324 صوتًا، وعلاء محمود عبدالغني على 19,541 صوتًا، ومحمد شعبان عبدالحميد أحمد 3,921 صوتًا.

وشملت النتائج أيضا: حسام أحمد مصطفى عثمان 5.052 صوتًا، وأحمد على محمد صبره 4,442 صوتًا، وحنان حامد أحمد عطا 2.460 صوتًا، وجميل الحظ الليثي محمود 14,439صوتًا، وتوفيق حسني توفيق محمد مكي 2,256 صوتًا، وأسامة فوزي كامل عبدالمسيح 2,459 صوتًا، وممدوح متولى حسن أحمد 1,923 صوتًا، وجرجس ابادير حليم ابادير 1,623 صوتًا، وعثمان محمود أحمد محمود 2,607 صوتًا، ومحمد إبراهيم محمد إبراهيم 4,258 صوتًا، وصفاء إبراهيم محمود عبدالحافظ 4,827 صوتًا.

كما شملت النتائج كلا من: نجوى محمد 3,008 صوتًا، وأحمد سيد على 1,895 صوتًا، وعبدالمحسن محمد عبدالمحسن أحمد 14,196 صوتًا، ومحمد محجوب محمد 1,919 صوتًا، وعرفة عبدالصبور هريدي 10,223 صوتًا، وأشرف ادور يعقوب 4,277 صوتًا، وأحمد محمد حسن مهران 5,136 صوتًا، ونتعي موريس عبدالله 2,514 صوتًا، وتادرس قلدس تادرس 10,471 صوتًا، وأحمد عبدالحميد أحمد 2,791 صوتًا، وأسامة عادل لبيب 4,096 .

وتُنتظر النتائج النهائية بعد ضم أصوات المصريين بالخارج، تمهيدًا لإعلان الأسماء الرسمية للفائزين من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات، وسط توقعات بمنافسة قوية بين عدد من الأسماء البارزة.