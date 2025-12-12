برودة وشبورة وأمطار.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الجمعة 12 ديسمبر 2025.

وقالت الهيئة، إن البلاد تتعرض لطقس بارد في الساعات الأولى من الصباح، يميل للاعتدال نهارًا، ويعود للبرودة مجددًا ليلًا على معظم الأنحاء.

وأضافت أن الشبورة المائية تتكون ما بين الثالثة والتاسعة صباحًا على عدد من الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد، مرورًا بالقاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء، وقد تكون كثيفة في بعض المناطق.

كما توجد فرص سقوط أمطار متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وشمال سيناء، على فترات متقطعة.

ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة قد تتراوح إلى متوسطة على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء، بينما تشهد القاهرة الكبرى وخليج السويس أمطارًا خفيفة بنسبة حدوث تقترب من 30%.

وأشارت الهيئة، إلى وجود نشاط رياح أحيانًا على السواحل الشمالية الغربية خلال فترات متفرقة من اليوم.

