"4 أبناء بينهم مدرب".. 17 صورة وأبرز المعلومات عن عائلة أحمد شوبير

كتب : مصراوي

04:02 ص 12/12/2025
تصدر اسم مصطفى شوبير المشهد الرياضي في مصر خلال الساعات الماضية، بعد ارتباطه بالانتقال إلى نادي ريال مدريد خلال الفترة المقبلة.

وأشار الصحفي ماتيو موريتو، في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن فريق جيرونا الإسباني يفاضل بين حارس الأهلي المصري مصطفى شوبير وبين دييجو كوندي حارس مرمى فياريال للتعاقد مع أحدهما في يناير. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

أبرز المعلومات عن عائلة أحمد شوبير

وولد مصطفى شوبير لعائلة كروية كبيرة، حيث أن والده هو حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق ومقدم البرامج الحالي أحمد شوبير.

وبخلاف مصطفى يمتلك أحمد شوبير حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، 3 أبناء، وهم: "محمد، سلمى وهند"، وجميعهم يعملون في الوسط الرياضي المصري.

وزوجة نجم الأهلي السابق ووالدة حارس الأهلي تدعى مها سلامة، وهى التي تحرص دائما على التواجد رفقة نجلها مصطفى في مختلف المباريات لدعمه باستمرار، حيث ظهرت معه في أكثر من مناسبة.

ونجل شوبير الأكبر محمد الشهير ب"تيكو"، سبق له لعب كرة القدم من قبل، لكنه لم يستمر طويلا، حيث لعب في صفوف الكثير من الأندية، مثل الأهلي، إنبي، ووادي دجلة والنصر القاهري.

ويتواجد محمد حاليا كأحد أعضاء الجهاز الفني لمنتخب مصر مواليد 2007، في الجهاز الذي يقوده المدرب وائل رياض.

وشوبير لديه بنتين، سلمى وهند، يعملان في الإعلان، حيث تعمل سلمى في الإخراج التليفزيوني، فيما عملت هند من قبل في برنامج راديو أون سبورت.

عائلة أحمد شوبير أحمد شوبير مصطفى شوبير عرض إسباني لشوبير أبناء أحمد شوبير زوجة أحمد شوبير

