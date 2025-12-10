أسيوط - محمود عجمي:

أجرى اللواء الدكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، مساء اليوم الأربعاء، جولة ميدانية لمتابعة سير انتخابات مجلس النواب 2025 في يومها الأول، حيث تفقد لجان مدرسة الشهيد طارق جميل بحي غرب، والتي تعد من أكبر لجان دائرة أسيوط الأولى من حيث كثافة الناخبين.

رافق المحافظ خلال الجولة ممدوح جبر، رئيس حي غرب، وعدد من القيادات التنفيذية لمتابعة انتظام العملية الانتخابية في الدوائر الثلاث التي تُعاد فيها الانتخابات.

وأكد محافظ أسيوط خلال الجولة على تقديم كل سبل الراحة لكبار السن وذوي الهمم، مشيرًا إلى التزام المحافظة بتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بتهيئة مناخ انتخابي منضبط وآمن للمواطنين.

وأوضح اللواء هشام أبوالنصر أن الجولة تأتي في إطار حرصه على متابعة التفاصيل الميدانية بنفسه لضمان سير العملية الانتخابية بأعلى درجات الانضباط، مشيدًا بمستوى التجهيزات داخل وخارج اللجان، سواء فيما يتعلق بالنظافة والإنارة والتهوية، أو توافر الكراسي المتحركة والمظلات ومقاعد الانتظار لتخفيف الزحام.

وأشار المحافظ إلى تكثيف المرور الميداني لجميع مسؤولي المراكز والأحياء، مع رفع حالة الاستعداد القصوى طوال فترة الانتخابات، مؤكدًا أن العملية الانتخابية تسير بشكل منتظم وهادئ منذ انطلاقها صباح اليوم.

وفي ختام جولته، دعا محافظ أسيوط أبناء الدوائر الثلاث إلى المشاركة الواسعة والواعية في الانتخابات، مؤكدًا أن "الصوت الانتخابي أمانة وواجب وطني يعكس دعم المواطنين لمسيرة الدولة نحو البناء والتنمية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي"، لافتًا إلى أن المحافظة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، وتعمل بكل مؤسساتها لضمان خروج العملية الانتخابية في أفضل صورة تليق بمحافظة أسيوط وأهلها.