بالأسماء.. 37 مرشحًا في انتخابات "محامين كفر الشيخ"

كفر الشيخ - إسلام عمار:

أعلنت النقابة العامة لمحامين مصر، الكشوف الأولية للمرشحين في انتخابات النقابة الفرعية بكفر الشيخ، وذلك عقب الانتهاء من فحص ملفات الترشح وبدء تلقي الطعون، حيث يتنافس 37 مرشحًا على مقاعد النقيب والعضوية والشباب، ضمن انتخابات المرحلة الأولى المقررة في 17 يناير 2026.

كان مجلس النقابة العامة قد أصدر قرارًا في 5 نوفمبر 2025 بدعوة الجمعية العمومية لإجراء الانتخابات على مرحلتين، وتشمل المرحلة الأولى نقابات: (كفر الشيخ، الأقصر، قنا، سوهاج، شمال وجنوب أسيوط، المنيا، بني سويف، الفيوم، الوادي الجديد، البحر الأحمر، شمال وجنوب سيناء، الإسماعيلية، بورسعيد، دمياط، المنوفية، وشمال وجنوب القليوبية).

وجاءت قائمة المرشحين في كفر الشيخ موزعة كالتالي:

أولًا: مقعد النقيب (5 مرشحين)

ترشح كل من: النقيب الحالي فراج فتوح السيد زعفان، حاتم سعيد سعد درويش، صلاح محمود محمد مقلد، عثمان عبدالعزيز عثمان السيد البلاصي، ومصطفى محمد علي حسن عبدالمطلب.

ثانيًا: مقاعد العضوية عن المحاكم الجزئية (27 مرشحًا)

يتنافس المرشحون للفوز بمقعد واحد عن كل محكمة جزئية، وجاءت الأسماء كالتالي:

محكمة قلين: إبراهيم فتوح عبدالله الحصاوي (عضو حالي)، بسيوني محمد عبدالمعطي المكاوي، نور الدين طه عبدالفتاح مسلم.

محكمة مركز كفر الشيخ: حمدان العمدة عبدالونيس صقر، محمود عبدالونيس أحمد علي.

محكمة الحامول: علي محمد علي عبدالقادر (عضو حالي)، أحمد محمد محمود محمد، السيد حلمي الصاوي المتولي.

محكمة بندر كفر الشيخ: سامي ممدوح ندا الغنام (عضو حالي)، حاتم السيد محمد أحمد.

محكمة دسوق: أحمد أحمد عبدالمقصود أبوسعد، شعبان علي محمد حماد (عضو سابق)، ضياء الدسوقي علي أبوحليمة، محمد إيهاب إسماعيل عثمان.

محكمة البرلس: أحمد إبراهيم عبدالسلام أحمد، أحمد مبروك أحمد سبوخ، حجاج عبدالمالك بدر بدر السبيعي.

محكمة بيلا: البدوي أحمد محمد مجاهد، خالد محمد المتولي غالي.

محكمة سيدي سالم: شوقي السيد عبدالحميد الحمراوي (عضو حالي)، عاطف محمد عبدالمطلب قدادة، محمد سعد حامد ضباب.

محكمة مطوبس: أحمد ممدوح أحمد خباطة، علاء محمود عبدالفتاح الفتياني، ماهر محمود قطب الحريري.

محكمة فوه: أحمد السيد يوسف جاب الله (عضو حالي)، محمد أحمد محمد محمد شعبان.

ثالثًا: مقعد الشباب (5 مرشحين)

ترشح كل من: رامي محمد مرشدي عبدالفتاح مرشدي، سامح عادل لبيب إبراهيم، سعد أحمد السيد أحمد عطا، عبدالله عبدالله حسن السيار، وعلاء نشأت فهمي محمد سيد أحمد.