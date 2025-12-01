إصابة سيدة وابنها إثر انهيار 3 شرفات بعقار بالإسكندرية (صور)

تحرير 15 محضرًا في حملة تفتيشية على 21 مخبزًا بالدقهلية (صور)

أصيبت سيدة وابنها، اليوم الإثنين، جراء انهيار 3 شرفات من الطابق الثالث إلى الأول في عقار سكني بمساكن الحضرة بمنطقة ونجت، حي شرق الإسكندرية.

وتلقى قسم شرطة الرمل أول إخطارًا من إدارة النجدة بسقوط أجزاء من العقار الواقع في شارع الطيار أحمد أبو السعود، المتفرع من شارع ونجت، مع وجود مصابين.

وانتقل ضباط القسم والحماية المدنية، رفقة سيارات الإسعاف، إلى مكان الحادث، وتبين أن العقار مكون من 4 طوابق، وانهيار الشرفات بدأ من الطابق الثالث حتى الطابق الأول العلوي.

أسفر الحادث عن إصابة شيماء هارون، 35 عامًا، وابنها أحمد محمود مصطفى، 12 عامًا، وسقوط إحدى الشرفات عليهما، وتم نقلهما إلى مستشفى جمال حمادة لتلقي العلاج اللازم.

ووجه حي شرق الإسكندرية بتشكيل لجنة هندسية لفحص العقار وتقييم خطورته على السكان، بينما باشرت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.