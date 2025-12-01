إعلان

أسوان تستقبل الشتاء بأجواء رائعة وإقبال كثيف من السائحين (فيديو وصور)

كتب : إيهاب عمران

11:50 ص 01/12/2025
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    المراكب الشراعية بنيل أسوان
  • عرض 11 صورة
    رحلات سياحية نيلية
  • عرض 11 صورة
    سياح اجانب بكورنيش أسوان
  • عرض 11 صورة
    سياح اجانب فى أسوان
  • عرض 11 صورة
    سياح أجانب يتنزهون على كورنيش نيل أسوان
  • عرض 11 صورة
    أسوان
  • عرض 11 صورة
    مصريون وأجانب يستمتعون بالجو المعتدل
  • عرض 11 صورة
    مصريين وأجانب فى رحلات نيلية بأسوان
  • عرض 11 صورة
    سياح اجانب يشاهدون جمال نهر النيل فى أسوان
  • عرض 11 صورة
    أجواء شتويه رائعة في أسوان

شهدت محافظة أسوان اليوم الإثنين، حالة من الطقس الرائع، حيث بلغت درجة الحرارة العظمى 27 درجة والصغرى 15 درجة.

وبسبب هذه الأجواء البديعة، تشهد المحافظة إقبالًا كبيرًا من السياح الأجانب والمصريين، للاستمتاع بالجو المعتدل وزيارة المعالم الأثرية والسياحية في أسوان.

ويفضل السياح الإقامة في الفنادق العائمة التي تعمل بين محافظتي أسوان والأقصر، حيث يمكنهم زيارة جميع الأماكن والمعابد الأثرية الواقعة بين المحافظتين، والاستمتاع بجولات نهرية بالمراكب الشراعية أو الدهبيات الصغيرة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أسوان السائحين الشتاء

