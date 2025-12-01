أسوان تستقبل الشتاء بأجواء رائعة وإقبال كثيف من السائحين (فيديو وصور)

شهدت محافظة أسوان اليوم الإثنين، حالة من الطقس الرائع، حيث بلغت درجة الحرارة العظمى 27 درجة والصغرى 15 درجة.

وبسبب هذه الأجواء البديعة، تشهد المحافظة إقبالًا كبيرًا من السياح الأجانب والمصريين، للاستمتاع بالجو المعتدل وزيارة المعالم الأثرية والسياحية في أسوان.

ويفضل السياح الإقامة في الفنادق العائمة التي تعمل بين محافظتي أسوان والأقصر، حيث يمكنهم زيارة جميع الأماكن والمعابد الأثرية الواقعة بين المحافظتين، والاستمتاع بجولات نهرية بالمراكب الشراعية أو الدهبيات الصغيرة.