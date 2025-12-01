بحجم 20 سم.. إزالة كيس مبيضي عملاق لسيدة بمستشفى قويسنا المركزي

حقق فريق قسم النساء والتوليد بمستشفى قويسنا المركزي بمحافظة المنوفية إنجازًا طبيًا جديدًا، بعدما نجح في إجراء تدخل جراحي دقيق لسيدة تبلغ من العمر 49 عامًا، تم خلاله إزالة كيس عملاق على المبيض الأيسر بلغ حجمه 20×22 سم، بكفاءة طبية عالية وسرعة إنقاذية أسهمت في حفظ حياتها.

وجاء هذا النجاح تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، واللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، وفي إطار المتابعة المستمرة من الدكتور عمرو مصطفى محمود، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، الذي يوجّه دائمًا برفع كفاءة المنظومة الصحية وتعزيز جاهزية المستشفيات للتعامل السريع مع الحالات الطارئة وضمان تقديم خدمة طبية آمنة للمواطنين.

واستقبلت المستشفى المريضة وهي تعاني من آلام شديدة بالبطن ونزيف، مع زيادة واضحة في حجم البطن، وبعد إجراء الفحوصات الطبية والأشعة فوق الصوتية (السونار)، تبين وجود كيس ضخم على المبيض الأيسر. وتم التدخل الجراحي الفوري وإزالة الكيس بنجاح، وقد غادرت المريضة المستشفى وهي في حالة صحية مستقرة.

ووجّه الدكتور عمرو مصطفى، وكيل الوزارة، الشكر للفريق الطبي بقسم النساء والتوليد بقيادة الدكتورة هانم البيومي، وبمشاركة كل من الدكتور طه عامر والدكتورة مروة حسن، استشاريي النساء والتوليد، ورئيسة المجموعة، إضافة إلى فريق التخدير بقيادة الدكتورة فيفي إبراهيم وطاقم تمريض العمليات، وذلك تحت إشراف الدكتور محمد رضا، مدير عام المستشفى، والدكتور محمد عتمان، وكيل المستشفى.