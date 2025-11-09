"طلقات وسكاكين".. العدالة تحسم مصير قتلة شاب وإصابة شقيقه بالقليوبية

في شارع أمين مشهور بشبرا الخيمة، تحوّل خلاف قديم إلى مأساة دموية، حيث استعرض ثلاثة أشخاص القوة بأسلحة نارية وبيضاء، وانتهت جريمتهم بقتل أحد الضحايا وطعن آخر محاولين إنهاء حياته.

الجريمة أثارت صدمة واسعة بين سكان المنطقة، وأكدت على خطورة انتشار استعراض القوة والتسلح في الشوارع، قبل أن تصدر محكمة جنايات شبرا الخيمة حكمها، اليوم الأحد، بالإعدام شنقًا على المتهمين بعد ورود رد فضيلة مفتي الجمهورية وإبداء الرأي الشرعي في الواقعة.

- تفاصيل القضية

أصدرت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثانية، برئاسة المستشار أيمن عفيفي سالم وعضوية المستشارين عبد العزيز محمود، شيرين صلاح حمدي، محمود أبو اليزيد جاب الله، وبأمانة سر هاني خطاب، حكمها على المتهمين: هشام.ع.ق (29 سنة)، أحمد.ف.ع.م (29 سنة)، وأحمد.ف.ع (25 سنة)، جميعهم من دون عمل، بعد ثبوت تورطهم في قتل رضا عبد الفتاح أبو السعود عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، والشروع في قتل شقيقه سعيد عبد الفتاح أبو السعود.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين استعرضوا القوة وهددوا الضحايا والمارة مستخدمين أسلحة نارية وبيضاء لإخافة الأهالي وفرض سيطرتهم، قبل أن يباشروا جريمتهم. حيث أطلق الأول رصاصة على المجني عليه رضا، بينما تعرّض الأخير للطعن من قبل الثاني، وأكمل الثالث الهجوم بطعنات في ظهر الضحية، ما أدى إلى وفاته على الفور حسب تقرير الصفة التشريحية.

كما شرع المتهمون في قتل شقيق الضحية، سعيد، الذي أصيب بجروح بالغة نتيجة الطعن والاعتداء بالأسلحة، إلا أن حياته نُقذت بفضل التدخل الطبي العاجل، كما بينت التقارير الطبية المرفقة بأوراق القضية.

وأصدرت المحكمة حكمها بالإعدام شنقًا للمتهمين بعد مراعاة الرأي الشرعي لفقيه الجمهورية، مؤكدة تطبيق القانون على الجناة، فيما يستمر متابعة الجهات القضائية لتنفيذ الحكم وضمان تحقيق العدالة للضحايا وأسرهم.