سر الصخرة الصامتة بشرم الشيخ.. هل يخفي "رأس كينيدي" قصصًا لم تُروَ بعد؟

جنوب سيناء - رضا السيد:

عند مدخل مدينة شرم الشيخ وبالتحديد في أول طريق السلام قرب السوق التجاري القديم، تقف صخرة ضخمة شكّلتها عوامل التعرية لتبدو كأنها رأس إنسان، ويؤكد كثيرون أنها تشبه ملامح الرئيس الأمريكي الأسبق جون كينيدي، لذلك اشتهرت المنطقة باسم "رأس كينيدي" وأصبحت واحدة من المزارات السياحية المميزة في المدينة.

وقال أحمد الشيخ، رئيس غرفة السياحة والفنادق بجنوب سيناء، إن المنطقة كانت غير معروفة بالشكل الكافي حتى جرى تطويرها في عام 2019 بما يعكس التراث السيناوي، الأمر الذي جعلها نقطة جذب للسائحين من مختلف الجنسيات، خاصة محبي التصوير.

وأضاف أن التطوير شمل إنشاء قرية بدوية للخزف والفخار، إلى جانب أعمال التشجير والمشاتل لإضفاء طابع جمالي على المكان ضمن المرحلة الأولى، مشيرًا إلى أن المرحلة الثانية التي كان مقررًا أن تتضمن إنشاء بازارات وكافيهات للسياح لم تُنفذ بعد.

وأكد أن الهدف من تطوير "رأس كينيدي" هو إضافة مزار جديد وفريد يزيد من تنوع المنتج السياحي بشرم الشيخ، خاصة للسياح الأمريكيين الذين يجذبهم التشابه الغريب بين الصخرة وملامح الرئيس جون كينيدي.