بالصور- مصرع وإصابة 6 في سقوط سيارة من أعلى معدية ببني سويف

كتب : حمدي سليمان

03:40 م 09/11/2025
بني سويف- حمدي سليمان:

شهد مركز ناصر شمال محافظة بني سويف، اليوم، حادثًا مأساويًا إثر سقوط سيارة ملاكي من أعلى معدية النيل أمام قرية أشمنت، ما أسفر عن مصرع 3 أشخاص غرقًا وإصابة 3 آخرين.

تلقت مديرية أمن بني سويف إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بسقوط سيارة ملاكي تحمل لوحات معدنية رقم (و ل ق 1867) من أعلى المعدية. وعلى الفور، انتقلت قوات الإنقاذ النهري والإسعاف، بمشاركة الوحدة المحلية برئاسة شوقي هاشم رئيس المدينة، إلى موقع الحادث.

وتمكنت فرق الإنقاذ من انتشال جثامين الضحايا الثلاثة، فيما جرى نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج اللازم، وتم تحرير محضر بالواقعة.

وتكثف الأجهزة الأمنية والمعنية جهودها لكشف ملابسات الحادث وتحديد أسبابه بدقة.

