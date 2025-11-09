حاولت تشويه وجهها بـ"كتر".. عاملة تعتدي على معلمة داخل مدرسة بالخصوص

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

شهدت مدينة الخصوص بمحافظة القليوبية، اليوم الأحد، واقعة مؤسفة داخل إحدى المدارس، بعدما اعتدت عاملة على معلمة مستخدمة أداة حادة "كتر"، في محاولة لإصابتها بوجهها، وذلك عقب مشادة كلامية بينهما، ما تسبب في حالة من الاستياء والغضب بين العاملين في المدرسة.

وأكدت المعلمة المعتدى عليها أنها فوجئت أثناء وجودها داخل لجنة بالإدارة المدرسية بقيام العاملة بالتطاول عليها بالألفاظ، قبل أن تهاجمها وتحاول الاعتداء عليها باستخدام أداة حادة، ما عرضها للخطر داخل مكان عملها.

وأشارت إلى أنها صُدمت من وقوع مثل هذا التصرف داخل مؤسسة تعليمية يُفترض أن تسودها القيم والاحترام المتبادل، مطالبة بالتحقيق العادل ومحاسبة المعتدية، مؤكدة أن بعض زملائها تم استبعادهم من المدرسة بعد شهادتهم لصالحها في التحقيقات الأولية.

من جانبه، وجّه مصطفى عبده، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، بفتح تحقيق عاجل في الواقعة، وتشكيل لجنة من الشؤون القانونية لفحص ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وجرى تحرير محضر رقم 6460 بقسم شرطة الخصوص بالواقعة، بينما تتولى النيابة العامة التحقيق في الحادث لكشف تفاصيله واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتورطين.