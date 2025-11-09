إعلان

حاولت تشويه وجهها بـ"كتر".. عاملة تعتدي على معلمة داخل مدرسة بالخصوص

كتب : أسامة عبدالرحمن

12:36 م 09/11/2025

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

شهدت مدينة الخصوص بمحافظة القليوبية، اليوم الأحد، واقعة مؤسفة داخل إحدى المدارس، بعدما اعتدت عاملة على معلمة مستخدمة أداة حادة "كتر"، في محاولة لإصابتها بوجهها، وذلك عقب مشادة كلامية بينهما، ما تسبب في حالة من الاستياء والغضب بين العاملين في المدرسة.

وأكدت المعلمة المعتدى عليها أنها فوجئت أثناء وجودها داخل لجنة بالإدارة المدرسية بقيام العاملة بالتطاول عليها بالألفاظ، قبل أن تهاجمها وتحاول الاعتداء عليها باستخدام أداة حادة، ما عرضها للخطر داخل مكان عملها.

وأشارت إلى أنها صُدمت من وقوع مثل هذا التصرف داخل مؤسسة تعليمية يُفترض أن تسودها القيم والاحترام المتبادل، مطالبة بالتحقيق العادل ومحاسبة المعتدية، مؤكدة أن بعض زملائها تم استبعادهم من المدرسة بعد شهادتهم لصالحها في التحقيقات الأولية.

من جانبه، وجّه مصطفى عبده، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، بفتح تحقيق عاجل في الواقعة، وتشكيل لجنة من الشؤون القانونية لفحص ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وجرى تحرير محضر رقم 6460 بقسم شرطة الخصوص بالواقعة، بينما تتولى النيابة العامة التحقيق في الحادث لكشف تفاصيله واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتورطين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة التربية والتعليم القليوبية الخصوص

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بث مباشر.. بيراميدز وسيراميكا كليوباترا في كأس السوبر
قبل التصويت.. اعرف لجنتك في انتخابات مجلس النواب 2025 (خطوة بخطوة)
زاهي حواس اقترب من مقبرته.. من هو إمحتب سيد النحاتين؟
تقرير- الدولار عالميا قد ينخفض 40% مع تحول نقاط القوة إلى ضعف
الفيروس المخلوي.. ما خطورته على الرُضع وكبار السن؟
"شاهد مجانا".. الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي السوبر