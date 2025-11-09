وزنه 6 كيلو.. 482 جنيها تنهي معاناة سيدة مع ورم ضخم في بورسعيد

بورسعيد - طارق الرفاعي:



نجح فريق طبي بمستشفى السلام في محافظة بورسعيد، أحد مستشفيات هيئة الرعاية الصحية التابع لمنظومة التأمين الصحي الشامل، في إجراء عملية جراحية دقيقة ونادرة لسيدة خمسينية، لاستئصال ورم ضخم يزن 6 كيلو جرام من جدار الصدر الأمامي مع إعادة بنائه.



وأجرت السيدة العملية الدقيقة بمستشفى تابعة لفرع هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، برئاسة الدكتور أحمد حسن، مقابل 482 جنيهًا فقط بدلًا من نصف مليون جنيه هي تكلفة إجراء العملية خارج مظلة التأمين الصحي الشامل.



ضم الفريق الطبي الذي أجرى العملية نخبة من الخبراء في تخصصات متعددة، ومنهم: الدكتور أمير البسطويسي، والدكتور فتوح علاء الدين، والدكتور محمود عمار، والدكتور محمد الحسيني، والدكتور مينا كارميل، كما ضم طاقم التمريض كلًا من: دعاء السيد فتحي، وندى محمد أحمد، الذين أسهموا جميعًا في تحقيق هذا النجاح المتميز بروح الفريق الواحد.