كسر خط الطرد الرئيسي.. انقطاع المياه عن هذه المناطق في غرب أسيوط

أسيوط- محمود عجمي:

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، اليوم السبت، عن حدوث كسر مفاجئ في خط الطرد الرئيسي بقطر 350 مم من الزهر المرن، وذلك في المنطقة الواقعة بميدان البدري غرب مدينة أسيوط، مما أدى إلى انقطاع مياه الشرب اليوم السبت الموافق 8 نوفمبر 2025 عن عدد من المناطق.

وأوضح المهندس محمود شحاتة، رئيس مجلس إدارة الشركة، أن فرق الصيانة باشرت أعمال الإصلاح فور وقوع الكسر، مشيرًا إلى أن المناطق المتأثرة بانقطاع المياه تشمل: جسر السلطان، سعد زغلول، الحميات، شارع البل وتفرعاته، المصلّى، الفواخير، درب غنّامة، ميدان البدري، وكوبري شيخ الأربعين.

وأكدت الشركة، أنها تبذل أقصى جهودها للانتهاء من أعمال الإصلاح في أسرع وقت ممكن، مع إعادة ضخ المياه فور الانتهاء من الأعمال، كما تم الدفع بسيارات محملة بمياه الشرب النقية لتلبية احتياجات المواطنين خلال فترة الانقطاع.

ودعت الشركة المواطنين إلى التواصل عبر الخط الساخن 125 من أي هاتف أرضي، أو عبر الرقم المحمول 01280733990، وكذلك من خلال تطبيق واتساب على الرقم 01206179891، أو عبر الصفحة الرسمية للشركة، والموقع الإلكتروني ، بالإضافة إلى تطبيق الهاتف المحمول وبرامج الـCMS المخصصة لاستقبال الشكاوى الإلكترونية وطلبات سيارات المياه.