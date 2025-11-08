"قفزة بلا عودة".. نهاية مأساوية لشاب أنهى حياته في نهر النيل بسوهاج

سوهاج - عمار عبدالواحد:

تكثف قوات الإنقاذ النهري بإدارة الحماية المدنية بسوهاج جهودها لانتشال جثة شاب قفز في نهر النيل من أعلى كوبري أخميم.

تلقى اللواء دكتور حسن عبدالعزيز، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بانتحار شاب بالقفز في مياه نهر النيل من أعلى كوبري أخميم، دائرة قسم شرطة ثان سوهاج.

وبحسب التحريات الأولية، فإن المنتحر طالب يبلغ من العمر 25 عامًا، يقيم بناحية قرية المحامدة البحرية، دائرة مركز شرطة سوهاج، ويعمل في محل كشري.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة وظروفها وملابساتها، بينما تكثف قوات الإنقاذ النهري جهودها لانتشال الجثة.

وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة، منها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي ومساندة الراغبين في الانتحار، عبر الرقمين: 08008880700 و0220816831 طوال اليوم. كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خطًا ساخنًا لتلقي الاستفسارات النفسية على الرقم: 20818102.

وأكدت دار الإفتاء المصرية أن الانتحار يعد من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، مشيرة إلى أن المنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الفعل أو إيجاد مبررات له، وإنما يجب التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.