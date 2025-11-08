اندلاع حريق داخل منزل بقرية الرزقة في أبوتشت

قنا - عبدالرحمن القرشي:

شهدت قرية الرزقة التابعة لمركز أبوتشت شمال محافظة قنا، اليوم السبت، اندلاع حريق داخل أحد المنازل، ما أسفر عن إتلاف محتوياته بالكامل دون وقوع أي إصابات بشرية.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا قد تلقت إخطارًا من قوات الحماية المدنية يفيد بنشوب حريق داخل منزل بالقرية، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء إلى موقع الحادث.

وبالفحص والمعاينة، تبيّن أن سبب الحريق يرجع إلى ماس كهربائي، أدى لاشتعال النيران داخل المنزل وإتلاف جميع محتوياته، فيما نجحت قوات الحماية المدنية في السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المنازل المجاورة.

جرى تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.