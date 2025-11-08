المنوفية - أحمد الباهي:

كشفت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنوفية عن واقعة مؤسفة تتعلق بتعذيب طفلة تُدعى "إيمان.ص.إ" على يد والدها وزوجة أبيها في إحدى قرى مركز الباجور. حيث جرى احتجاز الطفلة داخل حظيرة مواشي، وتجريدها من أبسط حقوقها الإنسانية في الطعام والنوم والرعاية.

وأظهرت التحريات الأولية أن الطفلة كانت تُجبر على تناول الطعام بمفردها بعيدًا عن إخوتها، وتنام دون غطاء داخل الحظيرة، كما تعرضت للضرب والكي بالنار، وحُلق شعرها عمدًا، إضافة إلى إصابتها بضرر بالغ في عينها نتيجة الإهمال وسوء المعاملة.

تم اكتشاف الواقعة بالصدفة أثناء توقيع الكشف الطبي على الطفلة بعد تدهور حالتها، حيث لاحظ الطبيب آثار تعذيب واضحة على جسدها، فأبلغ الجهات المختصة، التي تولت تحرير المحضر رقم 16236 لسنة 2025 ضد والدها وزوجته، وتم ضبطهما وحبسهما على ذمة التحقيقات.

وتكثف الأجهزة الأمنية وجهات حماية الطفولة جهودها لمتابعة الحالة الصحية والنفسية للطفلة، تمهيدًا لإيداعها في دار رعاية آمنة، فيما تواصل النيابة العامة تحقيقاتها في الواقعة.