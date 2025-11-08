على أنغام السمسمية.. ميناء بورسعيد السياحي يستقبل 2700 سائح (صور)

بورسعيد - طارق الرفاعي:

استقبل ميناء بورسعيد السياحي، اليوم السبت، السفينة السياحية العملاقة MSC Armonia القادمة من البحر المتوسط، وعلى متنها نحو 2700 سائح من جنسيات مختلفة، في إطار الرحلات السياحية المنتظمة التي تزور الميناء سنويًا.

وشهدت ساحة الميناء أجواء احتفالية مميزة، حيث تفاعل السائحون مع عروض السمسمية والفنون الاستعراضية التي قدمتها فرقة عجميات بقيادة الفنان عمرو عجمي، وأكاديمية ريفيرانس التابعة لمديرية الشباب والرياضة، تحت إشراف مديرية الشباب والرياضة برئاسة محمد عبد العزيز، في مشهد يعكس التراث الفني الأصيل لبورسعيد ويعزز مكانتها على خريطة السياحة العالمية.

ووجه اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، بتقديم كافة أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة لضمان سهولة وسرعة استقبال السائحين، وتوفير أفضل الخدمات السياحية التي تعكس الوجه الحضاري للمحافظة، مؤكدًا على أهمية تنشيط حركة السياحة الوافدة وتعظيم الاستفادة من المقومات السياحية التي تمتلكها بورسعيد.

وتعد السفينة MSC Armonia من السفن السياحية المميزة التابعة لشركة MSC Cruises، حيث تبلغ حمولتها 65,542 طنًا، وتتسع لنحو 2,520 راكبًا و780 فردًا من أفراد الطاقم. وتضم مجموعة من المرافق الترفيهية والخدمية الراقية، وتُجدد بصفة دورية لتقديم تجربة بحرية متميزة لركابها في رحلاتها حول العالم، خاصة في البحر المتوسط وأمريكا الجنوبية ومنطقة الكاريبي. وبُنيت السفينة عام 2001، وتتميز بتصميمها الإيطالي الفريد وأجوائها المريحة، وتشمل عدة مطاعم ومسارح ومناطق ترفيهية تقدم مجموعة متنوعة من المأكولات العالمية والمتوسطية.