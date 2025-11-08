غدرت بها.. سيدة تسكب "مياه نار" على جارتها بالزقازيق

أقدمت سيدة على إلقاء مادة حارقة "مياه نار" على وجه جارتها في مركز الزقازيق، مما أدى إلى إصابتها بحروق، وذلك على خلفية خلاف سابق بدأ بمشاجرة بين طفليهما.

وفقًا لمحضر محرر بالواقعة، تربصت المتهمة "هدى ش. ع. م" بالمجني عليها "سعاد. ع" أثناء توجهها إلى السوق، وأوهمتها برغبتها في الصلح قبل أن تسكب عليها المادة الحارقة بشكل مفاجئ.

وقد أظهر مقطع فيديو التقطته إحدى كاميرات المراقبة في محل الواقعة، هروب الضحية ومحاولتها الاحتماء بأحد المنازل، بينما لاحقتها المتهمة وسكبت عليها بقية السائل الحارق قبل أن تفر هاربة.

تم نقل المصابة إلى المستشفى لتلقي العلاج من حروق سطحية، فيما حُرر محضر بالواقعة حمل رقم 13516 إداري مركز الزقازيق، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهمة.