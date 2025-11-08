"مستقبل وطن" يستعرض قوته بفايد استعدادًا لانتخابات 2025

نظّم حزب مستقبل وطن مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا في مدينة فايد بالدائرة الثالثة بمحافظة الإسماعيلية، للتأكيد على قوة الحزب وتماسك صفوفه واستعداده لانتخابات مجلس النواب 2025، وسط مشاركة الآلاف من المواطنين وقيادات الحزب.

افتتح النائب حماد موسى حماد، أمين الحزب بالمحافظة، المؤتمر بتوجيه تحية للرئيس عبد الفتاح السيسي، مثمنًا جهوده في تحقيق السلام بقطاع غزة، ومؤكدًا أن نواب الحزب يمثلون المحافظة بأكملها ويعملون بروح الفريق الواحد لخدمة المواطنين.

ومن جانبه، أكد وائل عبد العزيز، أمين التنظيم بالمحافظة، أن حزب مستقبل وطن بالإسماعيلية "واقف على أرض صلبة"، مشيدًا بالحضور الجماهيري في فايد، وداعيًا الجميع للمشاركة الفاعلة في الانتخابات المقبلة.

وأعرب النائب سامي سليم، مرشح الحزب بالدائرة، عن شكره للحضور، متعهدًا ببذل المزيد من الجهد خلال المرحلة المقبلة، فيما شدد المرشح سيد عبد الجليل على أن "ثقة الناس هي مصدر شعبية الحزب"، وأن المرحلة القادمة ستكون للعمل الحقيقي.

وبدوره، أكد موسى خالد، مرشح الدائرة الأولى، أن التعاون بين النواب سيكون شعار المرحلة القادمة، بينما عبرت ماري جمال، مرشحة القائمة الوطنية، عن فخرها بتمثيل السيدات في الحزب.

واختتم النائب الدكتور أحمد دندش، الأمين المساعد للحزب، كلمته بتوجيه التحية للرئيس السيسي، مؤكدًا أن الحزب سيظل في خدمة الوطن والمواطنين.