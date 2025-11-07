المنيا- جمال محمد:

قال السيد حسن، نقيب الموسيقيين بمحافظة المنيا، إن المطرب الشعبي إسماعيل الليثي لازال في العناية الفائقة بمستشفى ملوي التخصصي، وحالته شهدت استقراراً نسبياً بعد 15 ساعة تقريباً من تلقي العلاج، ولكن الإصابات البالغة التي يعاني منها لا تسمح بنقله إلى أي مستشفى خارج المحافظة.

وأضاف حسن، أنه تابع تصريحات أسرة الفنان حول عدم الاهتمام النسبي بصحته، مستنكراً تلك التصريحات، ومؤكداً أن المطرب يتلقى الرعاية الطبية على أعلى مستوى داخل المستشفى، فضلاً عن طلب المستشفى من أسرة الفنان بالإمضاء على إقرار يفيد وجود خطورة على حياته في حالة الإصرار على نقله في تلك الأثناء.

كما أكد نقيب موسيقيين المنيا، أن النقابة العامة برئاسة الفنان مصطفى كامل تتابع عن كثب الحالة العامة لـ الليثي ، داعياً الجميع بالدعاء له بالشفاء ولجميع المصابين في ذلك الحادث المروع

وتعود أحداث الواقعة، إلى فجر اليوم عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا إخطاراً بوقوع حادث تصادم سيارتين على الطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من مركز ملوي، مما أسفر عن مصرع أربعة أشخاص وإصابة آخرين.

وضمت قائمة المتوفين الذين جرى التصريح بدفنهم: أشرف محمد، 50 عاما، وزوجته ياسمين علي، 49 سنة، ناجح عبد العزيز، 46 عام، علاء عبد العزيز، 38 عام، جميعهم يقيمون أسيوط.

كما أصيب المطرب الشعبي إسماعيل رضا الليثي و5 آخرين وأعضاء فرقته الموسيقية وهم: سري جمعه، 31 عاما، شريف سامي، 48 عاما، حسام محمد، 35 عام، عمر أشرف، 13 عاما، محمد أشرف، 35 عاما، وجرى نقل الجثث والمصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وحصل "مصراوي" على نسخة من التقرير الطبي للمطرب الشعبي إسماعيل الليثي والذي تعرض لحادث أليم فجر اليوم أثناء عودته من إحياء حفل زفاف بمركز أبنوب بمحافظة أسيوط.

وكشف التقرير الطبي الصادر عن مستشفى ملوي التخصصي عن وصول إسماعيل الليثي إلى قسم الطوارئ في حالة غير مستقرة، مصاباً بكسر في الجمجمة وفي غيبوبة تامة، ومصاب بكسور في الضلوع والذراع الأيمن، كما أوضحت الأشعة إصابة الليثي بنزيف داخلي في الصدر والبطن، مع هبوط حاد في الضغط وضعف في الوعي، وكسر في القفص الصدري ونزيف رئوي داخلي، وتم تركيب أنبوب صدر لسحب السوائل والتجمعات الدموية، فضلاً عن معاناته من ارتفاع إنزيم القلب، ولازال تحت العناية الفائقة.

