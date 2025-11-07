أسيوط - محمود عجمي:

شيّع أهالي قرية الخلايفة التابعة لمركز أبنوب بمحافظة أسيوط، اليوم الجمعة، جثامين 4 من أبنائهم الذين لقوا مصرعهم في حادث تصادم مروع بين سيارتين وقع فجر اليوم الجمعة على الطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من مركز ملوي بمحافظة المنيا، وأسفر أيضًا عن إصابة المطرب الشعبي إسماعيل الليثي و5 آخرين من أعضاء فرقته الموسيقية.

وتجمع المئات من الأهالي أمام مشرحة مستشفى ملوي لحظة استلام الجثامين، وسط حالة من الحزن والأسى، حيث تم حمل النعوش على الأعناق وتشييعها إلى مثواها الأخير بمقابر العائلة في مشهد مؤثر.

وكانت النيابة العامة بمركز ملوي قد صرحت بدفن الضحايا الأربعة، وهم: أشرف محمد، 50 عامًا، وزوجته ياسمين علي، 49 عامًا، وناجح عبد العزيز، 46 عامًا، وعلاء عبد العزيز، 38 عامًا.

وتعود أحداث الواقعة إلى فجر اليوم، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا إخطارًا بوقوع الحادث، الذي أسفر عن مصرع أربعة أشخاص وإصابة 6 آخرين، بينهم المطرب الشعبي إسماعيل رضا الليثي، وأعضاء فرقته: سري جمعة، 31 عامًا، شريف سامي، 48 عامًا، حسام محمد، 35 عامًا، عمر أشرف، 13 عامًا، ومحمد أشرف، 35 عامًا.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقي العلاج، فيما تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وحصل موقع "مصراوي" على نسخة من التقرير الطبي الخاص بالمطرب إسماعيل الليثي، والذي أظهر وصوله إلى قسم الطوارئ في حالة حرجة، حيث يعاني من كسر في الجمجمة وغيبوبة تامة، بالإضافة إلى كسور متعددة في الضلوع والذراع الأيمن، ونزيف داخلي في الصدر والبطن، وهبوط حاد في ضغط الدم، وضعف في مستوى الوعي.

كما أظهرت الفحوصات وجود كسر في القفص الصدري ونزيف رئوي داخلي، وتم تركيب أنبوب صدر لسحب السوائل والتجمعات الدموية، إلى جانب ارتفاع في إنزيمات القلب، ويخضع حاليًا للرعاية الطبية الفائقة.