بالصور- الانتهاء من إصلاح عطل مفاجئ بخط مياه رئيسي بأسوان

استعدادًا لانتخابات النواب.. 7 توجيهات عاجلة من محافظ الإسكندرية (صور)

أسوان - إيهاب عمران:

أشرف اللواء ياسر عبد الشافعي، معاون محافظ أسوان، على أعمال إصلاح العطل المفاجئ الذي وقع بخط مياه الشرب الرئيسي المغذي لمحطة جبل تقوق، والبالغ قطره 24 بوصة (600 مم)، وذلك بالتنسيق مع فرق الصيانة الفنية التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي.

ونجحت الفرق الفنية في تنفيذ أعمال الإصلاح بخط المياه المصنوع من الحديد خلال ساعتين، من خلال تركيب ولحام القفيز الخاص بالعطل، دون اللجوء إلى قطع المياه عن المنطقة المحيطة، ما ساهم في استمرار وانتظام الخدمة للمواطنين دون تأثر.

وأكد معاون المحافظ أن الأجهزة التنفيذية تعمل على مدار الساعة للتعامل الفوري مع أي طوارئ أو أعطال، بالتنسيق الكامل بين الجهات المختصة، لضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين بكفاءة.

وشدد معاون المحافظ على ضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة والسلامة خلال تنفيذ الأعمال الفنية على الخطوط الرئيسية، لتقليل فرص تكرار الأعطال مستقبلاً وتحسين الكفاءة التشغيلية للشبكات.

وأشار معاون المحافظ إلى أنه يتم الدفع بسيارات الشفط والكسح بشكل متزامن للتعامل مع أي تجمعات أو طفوحات محتملة، حرصًا على رفع المعاناة عن المواطنين والحفاظ على استمرارية الخدمة بالشكل المطلوب.