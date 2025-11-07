"كانوا بين السما والأرض".. تدخل سريع ينقذ 8 عالقين داخل مصعد بالشرقية

الشرقية - ياسمين عزت:

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الشرقية من إنقاذ 8 أشخاص بعد احتجازهم داخل أسانسير بأحد المستشفيات الخاصة بمدينة الزقازيق، إثر تعطل مفاجئ حدث أثناء تشغيله، ما أثار حالة من الذعر داخل المستشفى.

وكانت غرفة العمليات قد تلقت بلاغًا من إدارة المستشفى يفيد بتوقف الأسانسير وبداخله عدد من المواطنين. وعلى الفور، تحركت قوات الحماية المدنية وفرق الإنقاذ إلى موقع البلاغ، وتم التعامل بحرص شديد لفتح باب الأسانسير وإخراج المحتجزين دون أي خسائر أو إصابات.

وأعرب المواطنون والعاملون بالمستشفى عن تقديرهم لسرعة استجابة رجال الحماية المدنية وحسن إدارتهم للموقف، مؤكدين أن التدخل السريع ساهم في تجنب حدوث أي تداعيات خطيرة.