بالصور- ضبط أكثر من طن لحوم فاسدة في حملات تموينية بأسيوط

أسيوط - محمود عجمي:

أعلن اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، ضبط أكثر من طن من اللحوم ومشتقاتها غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، خلال حملات رقابية مكثفة شنتها الأجهزة التنفيذية والتموينية بمركز ديروط.

جاء ذلك في إطار جهود المحافظة لتشديد الرقابة على الأسواق والتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع كفاءة الخدمات وتحقيق التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030.

وأوضح المحافظ أن الحملة التي نفذتها مديرية التموين والتجارة الداخلية بقيادة خالد محمد أحمد، وكيل الوزارة، أسفرت عن ضبط 1157 كيلو جرامًا من اللحوم والفراخ والكبدة واللحوم المفرومة المذبوحة خارج المجازر الحكومية وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، مؤكدًا أن هذه الحملات تأتي في إطار خطة متكاملة لضبط الأسواق وحماية المستهلك من السلع المغشوشة والفاسدة.

وأضاف المحافظ أن الحملات التموينية المشتركة نُفذت بالتعاون بين مديرية التموين وإدارة تموين ديروط ومباحث التموين بقيادة المقدم محمد رشوان الزيدي، رئيس مباحث التموين بأسيوط، حيث استهدفت الأسواق والمحال التجارية لضبط أي مخالفات تتعلق بتداول السلع الغذائية.

وأكد اللواء أبو النصر أنه تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، مشددًا على أن المحافظة لن تتهاون مع أي محاولة للغش التجاري أو المساس بصحة المواطنين، وأن الحملات ستستمر بصفة يومية لضمان توافر منتجات غذائية سليمة ومطابقة للاشتراطات الصحية.

وأشار المحافظ إلى أن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة تستقبل شكاوى المواطنين على مدار الساعة عبر الخط الساخن (114)، أو من خلال الأرقام: (088/2135858) و(088/2135727)، بالإضافة إلى الرقم الموحد لمنظومة الشكاوى الحكومية (16528)، لتلقي بلاغات المواطنين المتعلقة بالمواد الغذائية أو الخدمات العامة.